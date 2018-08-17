英伟达公布2019财年Q2财报：净利润11.01亿美元，同比增长89%

北京时间8月17日消息，英伟达公司(NASDAQ:NVDA)今天发布了截至7月29日的2019财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，英伟达第二财季营收为31.23亿美元，较上年同期的22.30亿美元增长40%；净利润为11.01亿美元，较上年同期的5.83亿美元增长89%。

汤森路透I/B/E/S汇总的数据显示，英伟达第二财季营收和调整后每股收益均超出分析师预期，但第三财季营收展望远不及预期，拖累股价在盘后交易中下跌逾3%。

股价表现：

图2：英伟达股价盘后下跌逾3%

英伟达周四在纳斯达克交易所的开盘价为261.90美元。截至周四收盘，英伟达股价下跌1.64美元，报收于257.44美元，跌幅为0.63%。截至美国东部时间周四17:44分(北京时间周五5:44分)，英伟达股价在盘后交易中下跌8.19美元至249.25美元，跌幅为3.18%。过去52周，英伟达股价最高为269.20美元，最低为157.37美元。

第二财季业绩要点：

——营收为31.23亿美元，较上年同期的22.30亿美元增长40%；

——毛利率为63.3%，较上年同期的58.4%增长4.9个百分点；按非美国通用会计准则(Non-GAAP)，毛利率为63.5%，较上年同期的58.6%增长4.9个百分点；

——营业费用为8.18亿美元，较上年同期的6.14亿美元增长33%；按非美国通用会计准则，营业费用为6.92亿美元，较上年同期的5.33亿美元增长30%；

——营业利润为11.57亿美元，较上年同期的6.88亿美元增长68%；按非美国通用会计准则，营业利润为12.90亿美元，较上年同期的7.73亿美元增长67%；

——净利润为11.01亿美元，较上年同期的5.83亿美元增长89%；按非美国通用会计准则，净利润为12.10亿美元，较上年同期的6.38亿美元增长90%；

——每股摊薄收益为1.76美元，较上年同期的0.92美元增长91%；按非美国通用会计准则，每股摊薄收益为1.94美元，较上年同期的1.01美元增长92%。

部门业绩：

——游戏业务第二财季营收为18.0亿美元，同比增长52%；

——数据中心业务第二财季营收为7.60亿美元，同比增长83%；

——专业可视化(Professional visualization)业务第二财季营收为2.81亿美元，同比增长20%；

——汽车业务第二财季营收为1.61亿美元，同比增长13%。

资本回报计划：

2019财年上半年，英伟达通过股票回购和派息向股东返还了8.37亿美元现金，其中包括6.55亿美元的股票回购和1.82亿美元的季度现金派息。2019财年全年，英伟达计划通过正在派发的季度现金股息和股票回购向股东返还12.5亿美元现金。

英伟达将向截至2018年8月30日登记在册的所有股东，派发每股0.15美元的下一个季度现金股息，支付日期为2018年9月21日。

第三财季展望：

——营收预计为32.5亿美元，上下浮动两个百分点；

——毛利率预计为62.6%，按非美国通用会计准则为62.8%，上下浮动50个基点；

——营业费用预计约为8.70亿美元，按非美国通用会计准则为7.30亿美元；

——其它收入和支出预计约为2000万美元；

——剔除不可持续项目，税率预计为9%，上下浮动一个百分点。