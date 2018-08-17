王思聪将成为《英雄联盟》职业选手：LPL定妆照曝光

IT之家8月17日消息 根据IG官方微博的消息，IG称他们正在根据英雄联盟职业联赛俱乐部参赛标准和职业选手注册标准，向英雄联盟官方递交一名新选手——王思聪（ID：iG.WXZ）的相关材料。若申请通过，将有机会代表iG.LOL出战之后的LPL相关赛事。

另外，IG副总裁也在微博中发表长文做了说明，表示目前校长的LPL选手资格注册已经进入尾声，如果注册顺利完成，按照目前情况，我们比较有可能在19号的LPL比赛中派出“王思聪选手”上场进行比赛。

IG副总裁微博原文：

各位iG粉丝



虽然我现在远在温哥华与我们的Dota2队伍一同参加盛大的第8届The International大赛，但是由于某些原因我此时还是要插播一则与iG.LOL相关的新闻，因为我们需要在今天公开这则新闻，而且这则新闻多少会有些让人吃惊，所以我来向大家稍微介绍一下整个事情的原委。



事情还要从我出发加拿大前几天说起，当时我约了校长碰面讨论工作相关的事情。说来也巧，见到校长的时候他正在回顾他当天错过的iG与RNG的第一局LPL比赛。我们的话题自然也从LPL展开。校长和我交流了不少他观战LPL的心得，我们也讨论了LPL目前积分的形式。我向校长提到我们很可能将在接下来的比赛中让许久未上场的选手West出战几场，必经他已经太久没有上场了。校长表示了解，然后他开了句玩笑：“要不让我也上场打一把咋样？”。



虽然这本来是校长的一句玩笑话，但是我在接下来的几分钟内却进行了一些思考。说真的，类似的玩笑我似乎已经听到他不止一次的说过了，所以这句话可能已经不能说是他简单的一句玩笑，更多的是对他渴望融入电竞比赛的一种意愿的体现，甚至可能是他的一个夙愿。大家可能知道，游戏和电子竞技对他来说真的是生活中的一部分。做老板，校长在电竞圈中已经8年，但是如果有机会能做选手，这依然是让他非常渴望的体验。所以这就是为什么每次有什么商业活动如果安排了他与职业选手的表演赛，他一向都颇为乐于参的原因吧！



那么，校长这个想法到底有没有实现的可能呢？



我回想了一下：早在2011年，校长在投资创立iG之前几乎每天在有空时都会很认真的玩游戏。我想也是出于他对于电竞本身的热情，才让他决定出资进入电竞这个在当时并没有多少影响力的领域，并且在接下来的7年里一直用自己的资金对iG俱乐部持续投入。熟悉iG的粉丝都知道，iG这么多年来模式一直都比较传统，到目前为止王校长一直是商业赞助商以外唯一的出资人，LOL也是他长久以来最具有热情的游戏。在加上经历了春季赛常规赛的连胜以及季后赛的失利后，我现在对常规赛的输赢已经是从较为轻松的角度来看待了。我对LPL选手注册的流程也基本熟悉。所以再加上LPL夏季赛常规赛iG已经取得了较为领先的位置，如果要安排校长出阵LPL打一场比赛，我认为是可以的，而且现在应该是处于一个非常难得的时机。



走神走了半天，我告诉校长“其实也不是不行，要不就试试？按照注册新选手的流程，时间也是完全来得及的。”校长可能一开始也完全没有细想，听到我说的话似乎吃了一惊，随后带着略有一点不好意思的口吻说“曾经在某一个年龄段确实也产生过一点相关的想法”，“但是现在他都30了。”等颇有点扭捏的话。在我们认真讨论了几分钟后。校长终于自己拍了版：“OK，把我注册上吧。”



LPL在世界范围内都算得上是最为专业的电竞联赛之一，每一位新选手注册都有一个规范的流程。接下来我和同事讨论过后，也与Riot方面进行了沟通。我们接下来完全按照赛事方注册新选手的流程提供了校长所有的资料，包括战队合同、身份资料、定妆照、外设信息、服装尺寸等。LPL选手应走的流程，我们按部就班的完成了。



这件事情开始申报之后，我并还没有对身边任何一个朋友提及。因为这似乎真的是一件比较难以让人相信的事情。举个例子，校长这次比赛的定妆照。在拍摄完成后校长心也是比较大，这队服拍完他直接穿着出门吃饭了，还被人拍了下来传到了某短视频平台上。围观者甚多，很多评论都是校长真是爱玩游戏啊，平常还穿队服，但是我想当时没人会想到，这其实是在为参与LPL做准备。从另一个角度来说，LPL每个战队甚至包括粉丝，对待LPL的态度都是相当严肃的。如果校长上场，对阵的也将是真正的LPL选手，赢的可能性可能已经很小。最终我和校长达成共识，上场比赛的事情要有两个前提：1.严格按照Riot的新选手注册制度提交所有信息，确保一切程序符合LPL规定。2.对于比赛的成绩，我们俱乐部层面上也是愿赌服输。



目前校长的LPL选手资格注册已经进入尾声，在此我们也可以在此告诉大家，如果注册顺利完成，按照目前情况，我们比较有可能在19号的LPL比赛中派出”王思聪选手”上场进行比赛。而这位选手近几日据说也已经完全放下了手中其他游戏，每天都和朋友们来一会儿LOL的“训练”，为上场做准备。至于上场后的游戏体验到底如何，反正我想象不出来。不管校长在真实的LPL赛场上游戏体验如何，我从观众开角度出发讲真还挺期待的。



最后附上这位新选手的一张“训练照”以及LPL定妆照，让我们先睹为快。也希望各位iG粉丝届时可以一起给校长加加油，如果在BO3我们战胜对手，也将会Roll出特殊礼物～