对话陆奇：投资要适合中国国情

8月15日,全球知名创业投资及加速器Y Combinator(以下简称YC)宣布入华并成立YC中国,陆奇出任YC中国创始人及首席执行官,全权负责YC在华业务发展,并担任YC全球研究院(YC Research)院长,领导YC全球研究院的前沿科学研究。

在此次沟通会上,YC中国创始人及首席执行官、YC全球研究院院长陆奇讲述了为何选择加入YC,YC到底是一个怎样的机构,以及未来领导YC中国有哪些规划。会后,陆奇接受了媒体的采访,回答了一些最受关注的问题。网易智能整理如下。

选择YC是一个漏斗筛选的过程

问:您选择加入YC的过程是怎样的?

陆奇:我一直有一个长期的理念,就是如何让我自己有机会参与下一拨大的、由技术驱动的一个创新的机会。在这个过程中,我会与很多业界朋友做交流,在这个交流过程中逐渐形成机会,最后是像一个漏斗筛选的过程。但我有了一个比较清晰的思路,就是我要做的选择是什么,比如说有机会参与做贡献,有机会学习,同时有家庭、地点、时间的因素,最后选择YC很自然。

(注:陆奇在之前的演讲中也提到了自己加入YC的三个关键原因:一是陆奇作为YC中国的创始人兼CEO、YC全球研究院院长,可以参与到新一代的技术驱动创新的浪潮;二是由于个人和家庭的原因,陆奇希望在美国和中国多花时间,YC这份工作让陆奇可以在中美两地,完全满足其个人家庭的需求;三是陆奇与YC全球CEO Sam Altman早在2005年相识,双方志同道合,对中国创新发展有着同样的愿景和信念。)

YC中国第一件事要找到志同道合的本地人才

问:YC来到中国面临的最大的挑战是什么?您作为YC中国CEO要做的第一件事或者最先解决的第一个问题是什么?

陆奇:对我来讲,做任何一件有益的事情一定要平衡好两点。

第一,长期一定要看得很清楚、看得很远,同时短期每一步都要做得很扎实、很坚实。长期来看,YC在中国的发展有很多空间,短期和中期基本上以这个为主,我们必须基于这个目的建立一个核心的基础,可以很快为中国创业者在投资方面、在加速方面提供马上见到的效应,这是一定要做的。同时在人才培训上,要快速推进对中国创业者真正有帮助的人才培训。另外在科研和在公益上也要开始布局。这些都必须建立基础,有的时候不能太着急,得一步一步走,把By China、For China、Of China这件事情做好,至关重要。

早期最核心和最关键的是找到一流的人才、志同道合的人才,因为最终有效的驱动和落地是需要一个顶尖的团队。所以,虽然我们有4个核心业务要布局、要落地,但总结下来,最为重要的起点是志同道合的人,我们一起真正从零开始打造一个By China、For China、Of China的团队,这是我现在的构思,也是我会非常努力会做的。

(注:陆奇在沟通会上讲述,YC中国很重要的一点就是YC中国必须完全本地化,建立属于当地的企业。YC中国将由中国所建,他完全是中国的人才所组建的当地的团队;YC中国所做的一切都是基于驱动中国的创新的发展,为中国的发展来服务;YC中国的创新结果,必须回报于中国社会。)

问:凭借多年的经验,您将如何组建YC中国这个团队?

陆奇:在组建团队上,资源是可以用的。

第一,是你的人脉资源,在美国有一个说法,“you get a job, not because what you know,but because who you know”,人脉其实是最底层的,并不是说要有什么专业培训,我要充分利用我现有的人脉;

第二,也要通过YC目前的资源,YC有一个很棒的校友群,其中也有不少是中国的创始人,例如其中一家YC公司Strikingly,创始人是在上海,非常出色。我会充分利用YC的群体以及一些机构,通过一系列组合的有效措施,最快、最高效地找到高质量的人才,把控质量,建立高质量的团队,这是我最重要的一个要做的工作。

YC要找世界上最聪明、志向最大的人,帮他们改变世界

问:YC喜欢什么样创业者?

陆奇:我先回答“YC会喜欢什么样的创业者”,YC的核心理念挺简单的,找世界上最聪明的人、找世界上志向最大的人、找最愿意动手做技术的人,帮助他们改变世界。

问:YC中国如何吸引创业者加入?

陆奇:简单来说,这是YC的value proposition(价值主张),YC的差异化,就是YC最能提供的支持是别的机构几乎没有的。

第一,高度紧凑的培训,YC培训的核心是真正能帮助你从0到1,它有非常好的方法论,让你找到产品市场匹配;

第二,社区团队,如果是自己创业会知道,这个非常重要,创业是非常艰辛的过程,会遇到很多问题,而YC社区团队这些人无处不在,能够帮助解决你的问题,这是一个全球团队,以后这会是“中国+美国”这样的创新团队;

第三,品牌背书,我也认识很多年轻的创业者,拿到YC的投资相当于像考上一个名牌大学,有了YC的品牌背书,这些创业者以后的融资、出去找客户等等都会有不同层面的交流,这是YC独特的。

当然我还要强调的一点是,YC中国必须把这些东西全面本地化,适合中国的状态和生态,真正努力为中国创业者提供实实在在的服务,这是我们要做的。

投资要适合中国的国情,未来计划在中国融资

问:YC中国将重点关注哪些技术领域?现在是否已经有项目在看?如有的话,是什么样的项目?

陆奇:首先讲一下对技术领域的一个看法,因为YC是非常源头、早期的加速公司,所以基本上所有范围都会看,因为任何一个领域都有颠覆性创新的可能,任何一个有志的创业者都有机会来改变世界,所以起点基本上是都看,看创业团队产品在哪里、创业团队的能力在哪里。

第二点,我们也会对某一些技术领域有更多的关注,YC在美国基本上每年都会有几次发布关注的领域,希望有更多的创始人在这些领域上进行创业,比如说人工智能、生命科学、未来城市、新农业等等。

将来YC中国也会按照类似的方法去做,现在还是非常早期,我们会相对关注比如说由于人工智能技术带来的很多创新机会,但一定要适合中国的国情,我们所关注的企业一定要关注中国的发展,一定是By China,总体用这个思维来看投资的方向。

关于投资来源,我们现在计划未来在中国融资,用当地的资金进行投资,这是我们想要做的一件事。至于说投资的规模,首先现在是早期阶段,我们一定要把握好一个平衡,有的时候冲得太快,长期的结果未必是特别好的,但是我们也不想放弃一些可以推进的机会,要找到好的平衡。总体上,我们是想快速进入,建立一个很好的基础,同时在坚强基础的情况下,不断地寻找快速成长的空间,这是我们关于如何融资、建立当地资金的总体指导思想。

关键:做好本地化与全球化之间的有机平衡

问:既然要本地化,那么未来如何处理YC中国与YC总部的关系?

陆奇:关于YC中国和YC全球的关系,最需要把控的是YC中国要完完全全、彻彻底底地秉持YC全球的宗旨,充分利用全球的资源,同时又要充分地本地化,这个说起来容易、但做起来难,因为要平衡,有一些YC的方法,未必完全适合中国国情,如果要较大改动,可能跟YC秉持的方法不一定一致,长期如何找到这个平衡,我认为将是YC中国非常关键的因素,这是从关系上来讲。

另外,YC总裁Sam、YC合伙人Eric会花很多的时间来帮助我。现在YC的合伙人对于YC进入中国非常兴奋,大家都愿意帮助我们。同时美国的YC合伙人也知道他们将会从中国的创新生态学到很多有价值的经验。所以,交流合作互动是基本的,我们会做很多的工作,长期需要做好本地化和全球化之间的有机平衡。

问:YC中国的投资方式是什么样的?未来中国的项目还回去美国培训吗?

陆奇:关于投资方式,我们会采取与YC美国相类似的方式,有一定的资金,换取一定比例的股份,但具体给多少的资金换取多少的百分比,我们一定要当地化,适合中国的国情。

培训目前还在过渡期阶段,特别是YC在明年1月份的培训,由于时间比较紧,在中国本地化的项目可能还来不及出台,所以在1月份我们现在的想法是在美国培训,但以后一开始会在中国培训。

谈担任拼多多独立董事:是一种交流互动形式,未来主要精力在YC

问:前一阵子国内有一个社交电商很火并且上市了,您也担任独立董事,您当时的考量是什么?

陆奇:首先从我个人的角度来讲,我会适当地与一些高科技企业进行交流和互动,其中一种形式是担任独立董事,前提是我认为我能真正有能力帮助这些企业长期发展。此外,毫无疑问的是,我接下来的重点精力会在YC,毕竟整个创新生态是非常大的,YC中国、YC全球有很多工作要做,同时个人也会愿意去考虑一些机会,如果可以帮助一些公司更好成长的话。