对话陆奇：投资要适合中国国情

8月15日，全球知名创业投资及加速器Y Combinator（以下简称YC）宣布入华并成立YC中国，陆奇出任YC中国创始人及首席执行官，全权负责YC在华业务发展，并担任YC全球研究院（YC Research）院长，领导YC全球研究院的前沿科学研究。

在此次沟通会上，YC中国创始人及首席执行官、YC全球研究院院长陆奇讲述了为何选择加入YC，YC到底是一个怎样的机构，以及未来领导YC中国有哪些规划。会后，陆奇接受了媒体的采访，回答了一些最受关注的问题。网易智能整理如下。

选择YC是一个漏斗筛选的过程

问：您选择加入YC的过程是怎样的？

陆奇：我一直有一个长期的理念，就是如何让我自己有机会参与下一拨大的、由技术驱动的一个创新的机会。在这个过程中，我会与很多业界朋友做交流，在这个交流过程中逐渐形成机会，最后是像一个漏斗筛选的过程。但我有了一个比较清晰的思路，就是我要做的选择是什么，比如说有机会参与做贡献，有机会学习，同时有家庭、地点、时间的因素，最后选择YC很自然。

（注：陆奇在之前的演讲中也提到了自己加入YC的三个关键原因：一是陆奇作为YC中国的创始人兼CEO、YC全球研究院院长，可以参与到新一代的技术驱动创新的浪潮；二是由于个人和家庭的原因，陆奇希望在美国和中国多花时间，YC这份工作让陆奇可以在中美两地，完全满足其个人家庭的需求；三是陆奇与YC全球CEO Sam Altman早在2005年相识，双方志同道合，对中国创新发展有着同样的愿景和信念。）

YC中国第一件事要找到志同道合的本地人才

问：YC来到中国面临的最大的挑战是什么？您作为YC中国CEO要做的第一件事或者最先解决的第一个问题是什么？

陆奇：对我来讲，做任何一件有益的事情一定要平衡好两点。

第一，长期一定要看得很清楚、看得很远，同时短期每一步都要做得很扎实、很坚实。长期来看，YC在中国的发展有很多空间，短期和中期基本上以这个为主，我们必须基于这个目的建立一个核心的基础，可以很快为中国创业者在投资方面、在加速方面提供马上见到的效应，这是一定要做的。同时在人才培训上，要快速推进对中国创业者真正有帮助的人才培训。另外在科研和在公益上也要开始布局。这些都必须建立基础，有的时候不能太着急，得一步一步走，把By China、For China、Of China这件事情做好，至关重要。

早期最核心和最关键的是找到一流的人才、志同道合的人才，因为最终有效的驱动和落地是需要一个顶尖的团队。所以，虽然我们有4个核心业务要布局、要落地，但总结下来，最为重要的起点是志同道合的人，我们一起真正从零开始打造一个By China、For China、Of China的团队，这是我现在的构思，也是我会非常努力会做的。

（注：陆奇在沟通会上讲述，YC中国很重要的一点就是YC中国必须完全本地化，建立属于当地的企业。YC中国将由中国所建，他完全是中国的人才所组建的当地的团队；YC中国所做的一切都是基于驱动中国的创新的发展，为中国的发展来服务；YC中国的创新结果，必须回报于中国社会。）

问：凭借多年的经验，您将如何组建YC中国这个团队？

陆奇：在组建团队上，资源是可以用的。

第一，是你的人脉资源，在美国有一个说法，“you get a job, not because what you know，but because who you know”，人脉其实是最底层的，并不是说要有什么专业培训，我要充分利用我现有的人脉；

第二，也要通过YC目前的资源，YC有一个很棒的校友群，其中也有不少是中国的创始人，例如其中一家YC公司Strikingly，创始人是在上海，非常出色。我会充分利用YC的群体以及一些机构，通过一系列组合的有效措施，最快、最高效地找到高质量的人才，把控质量，建立高质量的团队，这是我最重要的一个要做的工作。

YC要找世界上最聪明、志向最大的人，帮他们改变世界

问：YC喜欢什么样创业者？

陆奇：我先回答“YC会喜欢什么样的创业者”，YC的核心理念挺简单的，找世界上最聪明的人、找世界上志向最大的人、找最愿意动手做技术的人，帮助他们改变世界。

问：YC中国如何吸引创业者加入？

陆奇：简单来说，这是YC的value proposition（价值主张），YC的差异化，就是YC最能提供的支持是别的机构几乎没有的。

第一，高度紧凑的培训，YC培训的核心是真正能帮助你从0到1，它有非常好的方法论，让你找到产品市场匹配；

第二，社区团队，如果是自己创业会知道，这个非常重要，创业是非常艰辛的过程，会遇到很多问题，而YC社区团队这些人无处不在，能够帮助解决你的问题，这是一个全球团队，以后这会是“中国+美国”这样的创新团队；

第三，品牌背书，我也认识很多年轻的创业者，拿到YC的投资相当于像考上一个名牌大学，有了YC的品牌背书，这些创业者以后的融资、出去找客户等等都会有不同层面的交流，这是YC独特的。

当然我还要强调的一点是，YC中国必须把这些东西全面本地化，适合中国的状态和生态，真正努力为中国创业者提供实实在在的服务，这是我们要做的。

投资要适合中国的国情，未来计划在中国融资

问：YC中国将重点关注哪些技术领域？现在是否已经有项目在看？如有的话，是什么样的项目？

陆奇：首先讲一下对技术领域的一个看法，因为YC是非常源头、早期的加速公司，所以基本上所有范围都会看，因为任何一个领域都有颠覆性创新的可能，任何一个有志的创业者都有机会来改变世界，所以起点基本上是都看，看创业团队产品在哪里、创业团队的能力在哪里。

第二点，我们也会对某一些技术领域有更多的关注，YC在美国基本上每年都会有几次发布关注的领域，希望有更多的创始人在这些领域上进行创业，比如说人工智能、生命科学、未来城市、新农业等等。

将来YC中国也会按照类似的方法去做，现在还是非常早期，我们会相对关注比如说由于人工智能技术带来的很多创新机会，但一定要适合中国的国情，我们所关注的企业一定要关注中国的发展，一定是By China，总体用这个思维来看投资的方向。

关于投资来源，我们现在计划未来在中国融资，用当地的资金进行投资，这是我们想要做的一件事。至于说投资的规模，首先现在是早期阶段，我们一定要把握好一个平衡，有的时候冲得太快，长期的结果未必是特别好的，但是我们也不想放弃一些可以推进的机会，要找到好的平衡。总体上，我们是想快速进入，建立一个很好的基础，同时在坚强基础的情况下，不断地寻找快速成长的空间，这是我们关于如何融资、建立当地资金的总体指导思想。

关键：做好本地化与全球化之间的有机平衡

问：既然要本地化，那么未来如何处理YC中国与YC总部的关系？

陆奇：关于YC中国和YC全球的关系，最需要把控的是YC中国要完完全全、彻彻底底地秉持YC全球的宗旨，充分利用全球的资源，同时又要充分地本地化，这个说起来容易、但做起来难，因为要平衡，有一些YC的方法，未必完全适合中国国情，如果要较大改动，可能跟YC秉持的方法不一定一致，长期如何找到这个平衡，我认为将是YC中国非常关键的因素，这是从关系上来讲。

另外，YC总裁Sam、YC合伙人Eric会花很多的时间来帮助我。现在YC的合伙人对于YC进入中国非常兴奋，大家都愿意帮助我们。同时美国的YC合伙人也知道他们将会从中国的创新生态学到很多有价值的经验。所以，交流合作互动是基本的，我们会做很多的工作，长期需要做好本地化和全球化之间的有机平衡。

问：YC中国的投资方式是什么样的？未来中国的项目还回去美国培训吗？

陆奇：关于投资方式，我们会采取与YC美国相类似的方式，有一定的资金，换取一定比例的股份，但具体给多少的资金换取多少的百分比，我们一定要当地化，适合中国的国情。

培训目前还在过渡期阶段，特别是YC在明年1月份的培训，由于时间比较紧，在中国本地化的项目可能还来不及出台，所以在1月份我们现在的想法是在美国培训，但以后一开始会在中国培训。

谈担任拼多多独立董事：是一种交流互动形式，未来主要精力在YC

问：前一阵子国内有一个社交电商很火并且上市了，您也担任独立董事，您当时的考量是什么？

陆奇：首先从我个人的角度来讲，我会适当地与一些高科技企业进行交流和互动，其中一种形式是担任独立董事，前提是我认为我能真正有能力帮助这些企业长期发展。此外，毫无疑问的是，我接下来的重点精力会在YC，毕竟整个创新生态是非常大的，YC中国、YC全球有很多工作要做，同时个人也会愿意去考虑一些机会，如果可以帮助一些公司更好成长的话。