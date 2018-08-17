英伟达Q2财报解读： "挖矿"浪潮减退，收入不及预期

8月17日消息，据国外媒体报道，当地时间周四图形芯片制造商英伟达发布截止7月29日的第二季度财报，当季营收31.2亿美元，同比增长40%，超出华尔街分析师预期的31亿美元。

据悉，其每股收益为1.76美元，而华尔街分析师平均预期为1.66美元。

不过英伟达股价盘后一度下跌6%，二季度业绩好于预期，但三季度营收指引低于预期。

英伟达表示，预计第三财季营收为32.5亿美元。英伟达首席财务长科莱特·克雷斯(Colette Kress)周四在财报电话会议上对分析师表示，这一预期不包括数字货币芯片产品的贡献。

英伟达指出，二季度游戏芯片业务营收18.1亿美元，分析师预期为17.5亿美元；数据中心芯片业务营收7.6亿美元，分析师预期为7.44亿美元；专业可视化芯片营收2.81亿美元，此前分析师预期为2.57亿美元；汽车芯片业务营收为1.61亿美元，高于1.48亿美元的分析师预期。而来自原始设备制造商和知识产权（包括数字货币芯片）的营收为1.16亿美元，环比下降70%，低于分析师预期的1.88亿美元。

克雷斯指出，“我们曾预计数字货币芯片产品营收将缩减至1亿美元，而实际营收为1800万美元。我们现在预计该业务营收对公司的未来贡献微不足道。”而英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)则表示，公司高管目前认为数字货币芯片业务在本财年下半年不会成为公司的重要业务。

英伟达当季运营支出为8.18亿美元，较分析师此前预期高出约800万美元。

第二财季结束后，英伟达发布了新一代显卡图灵（Turing）。克雷斯表示，基于Turing的新一代显卡将在第四季度上市。

加拿大皇家银行资本市场分析师Mitch Steves在给客户的报告中写道:”我们认为，由于产品转型(Turing显卡)，造成游戏需求疲软。”与此同时，英特尔已经开始测试自家显卡，意在挑战英伟达的市场地位。

英伟达股价自年初以来已上涨35%。