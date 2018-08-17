不给钱就举报！一男子敲诈多家电玩城被警方刑事拘留

连进都没进过电玩城，一男子就给电玩城老板打电话索要钱财，否则就向110举报电玩城有赌博机。近日，这名男子向多家电玩城老板敲诈，勒索钱财7万余元。目前嫌疑人王某已被房山警方抓获。

▲电玩城网络示意图，与本文无关

今年6月开始，房山警方接到多起报警，称辖区长阳加州水郡一电玩城内有赌博机。民警赶往现场调查，未发现异常情况。6月19日，警方再次接到电玩城工作人员报警，称有人向该电玩城进行敲诈勒索。

“从6月开始，我就一直接到一个陌生号码的电话，威胁我给钱，不然就报警举报电玩城有赌博机，让我别想好好做生意。”电玩城老板刘先生说，虽然自己是守法经营，但是举报被查，就会影响店里的生意。于是刘先生先后给对方6.5万元，可对方依然不肯罢休，继续敲诈刘先生，并拨打报警电话恶意举报。

接警后，房山警方经过大量侦查工作，最终锁定嫌疑人王某。8月9日下午4点，侦查员在本市大兴区青云店镇出租房内将王某抓获，并起获多部手机及手机卡。

根据王某供述，他自2017年4月因敲诈勒索罪在上海服刑，11月刑满释放后，便来到北京。因为无所事事，又没有经济来源，2018年2月起他再次干起了敲诈勒索的勾当。

侦查员闫警官介绍，王某选择的敲诈勒索对象包括多家电玩城等娱乐场所。他在大街上寻找下手目标，有的店铺甚至都没有进入过，便开始给电玩城老板打电话进行敲诈。一旦敲诈行为没有得逞，他便用多个电话号码，变换不同的身份拨打110进行恶意举报。

目前，王某因涉嫌敲诈罪被房山警方刑事拘留，案件正在进一步工作中。房山警方提示娱乐场所经营者守法经营，面对恶意举报和敲诈勒索，不要选择忍让纵容，要及时报警。