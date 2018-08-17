不只是2.5个亿，国产红芯浏览器靠谷歌Chrome核心融资5轮：今年刚改名

就在一直宣称“自主国产”的红芯浏览器刚刚宣布融资2.5亿美元之时，有网友发现该浏览器的安装包经多次解压后包含多个谷歌浏览器Chrome文件，从而怀疑该浏览器使用的并非该公司宣传的“世界第五颗，也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”。目前，红芯企业浏览器的下载链接已从官网撤下。红芯方面回应表示，安装包里之所以有Chrome文件，因为本来就是基于开源的Chrome架构；红芯依然是自主可控的国产内核，因为有智能感知渲染等其他方面的创新。

红芯浏览器安装包多次解压现Chrome文件

网友“@Touko”、“梓泉”日前在网上发文称，将红芯企业浏览器安装包多次解压后，出现了名为“Chrome.7z”的安装包文件，进一步解压，得到名为“Chrome-bin”的文件夹，版本号为“49.1.2623.213”，该文件夹内有十多个关于Chrome的安装文件。他表示：“最新版的Chrome已经是v69.0.3493.3了，这是两年前的版本了。说好的国产机芯呢？拿Chrome两年前的版本，封装一下，就可以当成国产内核浏览器的骄傲了？”

在他的测试下，该浏览器的多个提示、字体、图标都与谷歌浏览器Chrome相同，甚至连统一资源定位符（URL）都直接显示为“chrome：//”。另外，谷歌浏览器在断网时会出现恐龙赛跑的小游戏，红芯浏览器断网后也会出现同样的小游戏。

有网友称，红芯之所以使用的还是Chrome两年前的版本，并非因为现在的版本不好找到，而是因为该版本是谷歌最后一个支持Windows XP操作系统的浏览器，目前谷歌已经暂停浏览器对XP系统的兼容。红芯主打企业客户，目前许多政企单位仍旧使用Windows XP，因此红芯选择了该版本。有网友表示，谷歌浏览器所使用的内核本身就是开源的，目前国内也有多款浏览器使用了谷歌浏览器的内核，这本身无可厚非，但一定要宣称是自主研发的独立技术，且以此来融资，那就是欺骗，甚至是诈骗了。

谷歌浏览器开源国内多个浏览器使用

据业内人士介绍，谷歌早已开放了网页浏览器Chromium，并以BSD许可证等多重自由版权发行并开放源代码，也就是说，开发人员可以直接在该内核上加入更多设计，从而就变为一款新的浏览器。目前，国内大多浏览器都是基于Chromium内核而生成的，因其性能强，标准支持好，firefox在证书安全上激进，对用户隐私敏感等。

浏览器专家表示，目前，一般浏览器都会采用Chromium内核，因为全球市场占有率最大的就是他，而且对标准支持最好的也是Chromium内核，国内浏览器大多基于Chromium内核，或只用里面的Webkit/Blink引擎。不过专家表示，即使同样是使用该浏览器内核，基于更新速度、兼容性、安全性等不同，浏览器的差距也同样存在，“谷歌在硅谷雇佣了数百个顶尖的程序员，加上开源社区庞大的程序员参与开发，浏览器的发展非常快。谷歌有信心做到三周发一个版本，三个月发布一个大版本，半年做一次全网升级，超过六个月的浏览器在使用谷歌服务的时候，是会被报警的。所以，一个浏览器产品除了在产品体验的优化以外，对版本的快速跟进是非常重要的。”与此同时，红芯浏览器还在使用两年前的49版本，同时有大量的漏洞未修复，其安全性能有待检验。

红芯曾拿到5轮融资

就在前一天，红芯浏览器刚刚完成2.5亿美元C轮融资。当时红芯表示，本轮融资主要来源于红芯目标行业市场的战略投资，投资方包括上市公司及政府客户，还有晨兴资本、达晨创投、IDG资本等。

红芯曾自我宣传称，放眼世界上四大主流浏览器内核（微软IE浏览器内核Trident、谷歌Chrome浏览器内核Blink、苹果Safari内核Webkit、火狐浏览器内核Gecko）皆为国外所有，而红芯Redcore则是世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核，该浏览器的核心技术是该公司通过我国自主知识产权研发的。

据统计，红芯到目前为止已经拿到5轮融资，2013年拿到来自科大讯飞的300万元天使轮融资；2014年拿到天创资本、虎童基金的数千万元A轮融资；2016年分两次拿到晨兴资本、IDG资本、达晨资本的上亿元B轮、B+轮投资；最近又拿到2.5亿美元的C轮融资。

云适配今年刚更名为红芯

从这家公司的官网来看，公司于2012年成立，此前名为“云适配”，近期才更名为“红芯”，而“红芯浏览器”此前名为“Enterplorer”。

公司业务为“基于自主可控、国际领先的浏览器核心技术，面向大中型企业，提供IT去边界化时代的‘移动化’、‘安全上云’的企业级统一工作平台，及身份安全、数据安全、行为安全等多层次云安全服务。”据业内人士介绍，该业务实际上就是将一些客户PC等版本的官网页面或系统适配到手机等移动端，并保证其在移动端的显示及功能正常。其官网介绍称，从2012年至今，红芯云适配的开放技术平台已经吸引了超过50万开发者加入；移动应用和安全产品服务于众多中大型企业和政府机构，包括国内外知名企业、高校、媒体、政府机构等。

目前，该公司的产品主要分为三类：安全软件“红芯隐盾”、企业移动化解决方案“红芯云适配”和浏览器“红芯企业浏览器”。在官网上，红芯对浏览器的介绍为“红芯内核：打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核。红芯内核基于通用内核架构，结合创新专利技术研发而成。相比普通浏览器内核，自主研发了智能身份认证引擎、智能行为学习引擎、智能感知渲染引擎、安全管控引擎、数据加密沙箱等功能。”

其中提到的“基于通用内核架构”，也许就是Chrome的内核。而该产品的优点也需要与“普通浏览器”相比，从描述来看，这些优势只是附加功能，而非颠覆性的优势。

另外，红芯公司的创始人名为陈本峰，官网介绍显示，他是企业级HTML5产业联盟主席、HTML5国际标准制定者之一，曾就职于微软总部IE浏览器核心研发团队。他曾获得微软最有价值技术专家(MVP)荣誉称号、微软最佳产品贡献奖、香港特别行政区“优秀人才”等荣誉。

红芯回应称本来就基于Chrome架构

昨天，红芯官方网站已经将浏览器的下载链接下线，目前用户无法下载使用。

该风波后，昨天红芯联合创始人高婧回应媒体称，网上文章断章取义，安装包里之所以有Chrome文件，因为本来就是基于开源的Chrome架构。高婧表示，红芯依然是自主可控的国产内核，因为有智能感知渲染等其他方面的创新。她还表示，单看安装包是看不到任何东西的，绝不是那些人说的拿国产概念去骗钱。至于安装包为何下线，是因为技术部启动应急预案，开始自查。

陈本峰还对媒体表示，红芯浏览器确实是基于谷歌Chrome浏览器内核而开发，但他强调，红芯在内核层面有自主创新，以适用于中国企业用户的办公上网需求。

昨晚，红芯在其官网发布正式“声明”，回应公众的关注。声明称，“红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构（即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器）的基础上进行技术创新的；区别于传统的浏览器，红芯浏览器是专门针对企业办公场景设计的。”这一声明较此前的“自主国产”低调了许多。此外，森马服饰和科大讯飞都否认是上市公司直接投资红芯浏览器。

相关阅读：

《国产红芯号称自主研发浏览器核心，结果被扒是谷歌Chrome换层皮》

《换壳谷歌Chrome的红芯浏览器，曾拿数百万政府和国企订单》

《国产红芯浏览器被指造假背后：一位号称创造404页面的程序员》

《被指使用谷歌Chrome内核，红芯浏览器回应：有其他创新》