嫌《延禧攻略》国内更新慢，网友追剧“到”越南：吐槽上热搜

以乾隆后宫争斗为题材的古装剧《延禧攻略》无疑是今夏迄今最火的剧集。该剧全长70集，目前在国内播至第50集，但每日仅更新两集、周一停更的节奏显然无法满足观众追剧热情。痴迷的网友发现，在越南最大的视频播出网站Zing tv上可以观看该剧，并且比国内的独播网站爱奇艺更新得还要快近10集。于是，“追到”越南提前看该剧一时成为时尚——剧透、吐槽观感、贡献网址走红网络，甚至上了微博热搜。

▲越南版《延禧攻略》尔晴被赐死截图

Zing tv曾因擅播《三生三世十里桃花》而遭到国内发行方克顿传媒去函沟通，不经意间此番成为国内网友的“新宠”。据网友爆料和截图，该越南网站的《延禧攻略》比内地视频网站快9集，截至8月15日已播出至57集，全程中文发音配越南语字幕，所以中国观众完全可以无障碍“解渴”。尽管越南版分辨率只有720P、不如国内的4K看得清爽，但消息一出，不少剧迷还是熬夜“赶进度”把9集一口气看光，并在网上剧透称让人恨得牙根痒的尔晴后面被赐死了，还因此调侃“尔晴居然死在越南”。

▲苏青扮演尔晴

▲吴谨言扮演魏璎珞

古装宫廷剧一直是国剧对外输出的“硬通货”，因此，火热程度堪比当年《甄嬛传》的《延禧攻略》发行到越南也在情理之中。据新华社去年7月的一篇报道，从早前的《还珠格格》到近来的《三生三世十里桃花》《楚乔传》等国产剧，都深受越南观众的欢迎。越南社科院中国研究所研究员陈氏水告诉新华社记者，据不完全统计，2010年至2012年，中国电视剧在从越南国家电视台到地方台的播放时间和收视率上占据绝对的优势。

越南字幕组组长新氏玉英也对新华社记者说，一旦新的中国电视剧上线，字幕组内会进行分工：包括翻译、设置时间轴、与网站联系负责上传等等——翻译组通常把一集电视剧分为三部分进行翻译，每位翻译负责15分钟。这样，在中国电视剧上线后一个小时内，就可以在越南上线拥有越南字幕的该集电视剧了。玉英透露，字幕组许多成员不得不每天半夜起床翻译。“有时候累极了，但想到有许多年轻人就在屏幕前面等待我们的翻译上线，我就会拍打自己的脸，让自己清醒过来继续翻译。”

或许是因为这种跟播的节奏，此前越南播出的国产剧少为国内观众所注意。《延禧攻略》成为今夏“爆款”大大出乎预料，越南播出版与国内进度不一致引起了国内观众的关注。据悉，《如懿传》也遇到类似情况——该剧原定14日在国内开播，但又因种种原因再度延播；而“眼尖”的网友已经发现《如懿传》内容在越南网站播出前5集，之后被紧急删除。

截止到发稿时，《延禧攻略》独播平台爱奇艺并未对此事进行回应。