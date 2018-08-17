红芯浏览器致歉：宣传存在夸大，不应特别强调国产自主

IT之家8月17日消息 国产红芯浏览器风波继续，今天红芯浏览器在公司微信公众号上发布了致歉声明，表示红芯在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导，“这一点我们有不可推卸的责任，我们确实做错了，在此郑重地向大家道歉。”

红芯致歉信提到，红芯浏览器内核Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这一点红芯前期宣传中没有明确提及，误导部分读者认为其从零开始研发了浏览器内核。今后会在显著位置标注红芯内核基于谷歌Chromium开源项目。

红芯强调，其本质不只是一个浏览器，它是结合红芯安全管控后台以及红芯安全应用网关形成的一个跨设备安全办公整体解决方案，解决中大型企业IT在往移动化、上云迁移过程中遇到的问题让企业员工随时随地在不同终端设备上安全高效办公。

红芯的致歉信中称，“公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特别强调国产自主。”其依然强调，该公司是服务于大中型企业市场的技术公司。

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