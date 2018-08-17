内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

红芯浏览器致歉：宣传存在夸大，不应特别强调国产自主

2018-8-17 10:14:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月17日消息 国产红芯浏览器风波继续，今天红芯浏览器在公司微信公众号上发布了致歉声明，表示红芯在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导，“这一点我们有不可推卸的责任，我们确实做错了，在此郑重地向大家道歉。”

红芯致歉信提到，红芯浏览器内核Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这一点红芯前期宣传中没有明确提及，误导部分读者认为其从零开始研发了浏览器内核。今后会在显著位置标注红芯内核基于谷歌Chromium开源项目。

红芯强调，其本质不只是一个浏览器，它是结合红芯安全管控后台以及红芯安全应用网关形成的一个跨设备安全办公整体解决方案，解决中大型企业IT在往移动化、上云迁移过程中遇到的问题让企业员工随时随地在不同终端设备上安全高效办公。

红芯的致歉信中称，“公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特别强调国产自主。”其依然强调，该公司是服务于大中型企业市场的技术公司。

相关阅读：

国产红芯号称自主研发浏览器核心，结果被扒是谷歌Chrome换层皮

换壳谷歌Chrome的红芯浏览器，曾拿数百万政府和国企订单

国产红芯浏览器被指造假背后：一位号称创造404页面的程序员

被指使用谷歌Chrome内核，红芯浏览器回应：有其他创新

不只是2.5个亿，国产红芯浏览器靠谷歌Chrome核心融资5轮：今年刚改名

“红芯”这么爱国的名字咋就跑偏了？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：浏览器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有