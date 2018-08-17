专访特斯拉CEO马斯克：如果谁能做得更好，我现在就让贤

北京时间8月17日上午消息，埃隆·马斯克坐在洛杉矶的家中，努力维持着自己的仪态。“过去一年是我职业生涯中最为艰难与痛苦的一年。”他说道，“这一年实在是糟糕透顶了。”

自从马斯克上周在Twitter上突然宣布自己希望能将特斯拉这家上市公司私有化之后，这一年对于这位电动汽车制造商的首席执行官来说处境又更为艰难了。这条推文在市场上造成了巨大轰动，公司内部亦是如此。周二，马斯克自己承认他已经开始失去耐心了。

在《纽约时报》与马斯克长达一小时的采访中，他提到自己几乎差点错过今年夏天兄弟的婚礼，就连自己的生日也是在特斯拉办公室里度过的。当时，公司正在全力以赴，试图达到新车型的生产指标。

在被问及工作上的疲惫是否对其身体健康造成影响时，马斯克回答道：“身体状况确实不太理想。经常会有一些朋友来看望我，他们很担心我的健康。”

据知情人士透露，马斯克发的推文招致联邦展开调查，并且激怒了部分董事会成员。知情人士表示董事会已经在考虑找总裁副手来帮助减轻马斯克身上的压力。一些董事会成员不但对于马斯克的工作量感到担忧，也对其使用安比恩的情况表达了担心。

二十多年来，马斯克一直是硅谷最自以为是且野心勃勃的企业家之一，他参与创建了不少具有影响力的科技公司。他时常逞能，对批判家的言论不予理会，沉浸在成功和财富带来的聚光灯下。但是在这篇采访中，他却表达了反常的自我反省和脆弱，他承认作为首席执行官肩负的无数责任对其个人造成了严重影响。

在采访中，马斯克梳理了他在8月7日发推文表示将在股价420美元一股时考虑将特斯拉私有化的活动时间线。他坚持声称这笔交易的“资金已到位”——交易预计超过100亿美元。

当天早晨，马斯克和自己的女朋友音乐制作人格莱姆斯住在家中。一大早，他还健身了一会儿。之后，他就开着特斯拉Model S前往机场。在路途过程中，马斯克在Twitter上发布了这条决定性的消息。

马斯克表示他认为这条推文其实是在向投资者公开信息。他于周四承认，在他发文之前，没有人看过这则消息。

特斯拉的股价激增。投资者、分析师以及记者对于这条推文产生了诸多困惑，也包括推文中马斯克提到的股价点。这条推文仿佛平地一声雷，且是在交易日的中间公开，这可不是正常公开重大消息的时机。他在采访中表示，他希望能提供比最近股价高出20%的溢价，也就是419美元。他最终决定将股价定在420美元——这一数字也是大麻文化的代号之一。

“似乎420美元要比419美元更好一些。”他在采访中说道，“但要说明一点，那会儿我没有在吸大麻。大麻对于生产效率一点帮助都没有。‘神志恍惚’（stoned）这个词的出现是有原因的。吸完大麻，你就会像一块石头一样。”

马斯克到达机场之后，搭乘私人飞机前往内华达州。他在那儿花了一天时间参观特斯拉的Gigafactory电池工厂，还与经理开会并在流水线上参与工作。当晚，他又飞回了旧金山湾区，一直开会到深夜。

马斯克所谓的“资金到位”成为了一个重大问题。这几个字促使特斯拉的股价激增。

但结果却是，这笔资金离“到位”还远着呢。

马斯克表示他指的是沙特政府的主权财富基金可能会提供资金。马斯克与资产规模达2500亿美元的基金代表就参与投资特斯拉私有化一事进行了深入交谈，此举可能会让沙特基金拥有公司大多数股份。据知情人士透露，7月31日在湾区特斯拉工厂内就进行了一次会谈。但是沙特基金并未承诺会提供任何资金。

据知情人士透露，还有一种正在考虑的可能就是马斯克的火箭公司SpaceX，有可能SpaceX会参与支持特斯拉私有化一事，进而持有这家汽车制造商的股份。

马斯克在Twitter上发布的内容引来连锁反应。

内容发布后的1小时20分钟，特斯拉的股价上涨7%，纳斯达克证券交易所暂停了该交易，特斯拉也向员工发送了一封来自马斯克的信，解释了私有化公司的理由。当股票恢复交易时，股价继续上涨，以11%的涨幅收盘。

第二天，美国证券交易委员会（SEC）在旧金山办事处的调查人员要求特斯拉对此予以解释。通常，关于上市公司计划一类的重大信息须包含细节，并在内部严谨准备之后通过官方渠道发布。据两名知情人士透露，董事会成员对首席执行官出其不意地市场动态声明也十分恼怒，因为他们事先未获得任何通知。他们忙不迭地拼凑其一份公开声明，试图化解这突如其来的信息带来的骚动。

马斯克在接受采访时曾说，董事会成员并没有抱怨他发布的推文。“我根本不记得董事会有跟我说过任何事情，”他说，“我敢肯定，没接到愤怒的董事打来的电话。”

马斯克还补充说对自己发布的Twitter内容并不后悔——“为什么要后悔？”——并称，他也没有放弃继续使用该社交媒体的打算。但是，据知情人士称，有些董事会成员最近告诫马斯克，他必须关闭Twitter，多把心思放在制造汽车和发射火箭上。

SEC似乎正在加紧调查。知情人士称，就在该机构要求提供更多信息后的几天，特斯拉董事会和马斯克收到了SEC发来的传票。董事会成员和马斯克正准备与SEC官员在下周会面。

SpaceX今年2月份在肯尼迪航天中心发射了猎鹰重型火箭。SpaceX是马斯克的火箭公司。据称，SpaceX可能会为特斯拉的私有化提供资金。

在周四的采访中，马斯克时哭时笑。

他说，最近他每周工作接近120小时——这个说法跟他向一名遭其训斥的分析师的公开道歉中给出的理由遥相呼应。采访中，马斯克说自2001年患疟疾卧床休息较长一段时间以来，他从未有过超过一周以上的假期。

“有段时间我连续三到四天一直呆在工厂里——一步都不曾走出工厂大门，”他说，“这其中代价就是我没办法见我的孩子，也没办法跟朋友相聚。”

马斯克沉默了一阵，似乎在努力调整情绪。

6月28日，他迎来自己47岁的生日。他说生日那天，他24小时都在工作。“整日整夜——没有朋友，除了工作什么都没有。”他哽咽道。

两天后，他作为伴郎出现在哥哥金巴尔（Kimbal）在加泰罗尼亚举办的婚礼现场。马斯克说，他是直接从工厂出发飞往加泰罗尼亚，并在婚礼开始前2小时抵达。婚礼一结束，他便立即匆匆登上飞机返回特斯拉总部——在那里，量产Model 3的工作紧张进行着。

马斯克再次停顿。

“我以为，最坏的状况已经结束——我真的是这么想的，”他说，“从特斯拉运营的角度来看，最糟糕的情况已经结束。”他继续说，“但是从个人挣扎的角度来看，最糟糕的才刚开始。”

他谴责卖空者——那些赌特斯拉股票将失去价值的投资者——给他造成了极大压力。他说，“那些卖空者拼命传播极有可能导致特斯拉毁灭的谣言，他们至少给我带来了好几个月的极度折磨。”

说到卖空者，他还说：“他们不是傻子，但也不是最聪明的。他们就那样，有点小聪明而已。”

马斯克在8月7日在Twitter上发布的内容是一连串引来审查的突发事件中最新的一起。他与卖空者争吵，斥责分析师的提问“无聊愚蠢”。在把自己公司的一小队工程师派往泰国营救受困的少年足球队员之后，他猛烈抨击对马斯克营救小队嗤之以鼻的洞穴潜水员，在Twitter上称后者为“恋童癖者”。

为了能在休息时好好睡上一觉，马斯克说有时候他只能靠安眠药入睡。“要么不睡觉，要么吃安眠药。”他说。

但据一位了解董事会想法的人士透露，马斯克的这种行为仍旧引起了一些董事会成员的担忧，他们发现，有时候安眠药并没有让马斯克好好入睡反而助长了他在Twitter上胡言乱语。有些董事会成员还发现，马斯克不时使用娱乐性毒品。

据知情人士透露，特斯拉高管多年来一直在努力寻找一名首席运营官或其他二号执行官来分担马斯克的部分日常职责。几年前，马斯克曾说，公司可以考虑一下Facebook的第二号高管人物雪莉·桑德伯格。

马斯克说，“据我所知”，目前“并没有这样的积极打算”。但是其他知情人士则说，招聘正在进行中，并且在马斯克陆续发布推文之后更是加紧了招聘步骤。

作为对本文的回应，特斯拉提供了一份声明，称“媒体关于特斯拉董事会的讨论存在很多虚假和不负责任的谣言。我们希望澄清的是，埃隆对特斯拉的承诺和奉献是大家有目共睹的。在过去15年中，特斯拉的团队在埃隆的带领下，让特斯拉从一家小小的创业公司发展成为一家生产制造出数十万辆汽车并深受消费者喜好，同时也在全球拥有成千上万员工，并为股东不断创造显著价值的公司。”

马斯克也称，自己暂时没有打算放弃作为董事长兼首席执行官的双重身份。

但是他也补充说：“如果有人可以做得更好，请告诉我。我一定会让贤。如果谁现在可以胜任这份工作，我现在就可以辞职。”