北京宣布远郊区5000辆公交车可扫码支付，下车后再扣费

8月16日，北京青年报记者从北京市政交通一卡通公司获悉，目前，北京远郊区已经有5000辆公交车实现了扫二维码乘车，涉及远郊区500多条线路。市民乘车时无须充值，下车后系统再进行扣费。

扫码可乘5000辆公交车

一卡通公司相关负责人介绍，2017年底，一卡通公司在全国首创支持分段计费功能的交通领域二维码应用“一卡通电子卡”，乘客无论持何种型号手机，均可体验扫二维码乘公交的智慧便利，并可享受现行五折乘坐公交的票制票价优惠。

一卡通电子卡在开发设计上完全遵照交通部《交通一卡通二维码支付技术规范》，支持互联互通，并已完成通州、昌平、顺义、密云、大兴、平谷共6区域所有公交线路机具的升级改造，在5000余辆公交车已开通此项应用。

据一卡通公司工作人员介绍，一卡通电子卡的累积开通用户量已达100余万。相关负责人称，目前一卡通公司正在和北京公交集团等进行洽谈，市区公交的扫码乘车工作也正在逐步推进，但还没有明确的时间表。

手机一卡通累计用户达300万

据统计，目前，北京一卡通已推出手机一卡通、手机互通卡、电子卡扫码乘车等多项刷手机乘车便民应用。

2017年8月，基于NFC技术的“手机一卡通”启动全面推广，包括苹果、小米、华为、三星等品牌手机均已支持该项功能。目前，手机一卡通的累计用户量已达300余万，日均交易量也已超200万笔，月累计交易量近6000万笔。

今年2月，为进一步加快京津冀交通互联互通建设步伐，一卡通在手机一卡通基础上上线“手机互通卡”。“手机互通卡”不仅可在北京公交、地铁领域应用，还可在京津冀区域等全国互联互通城市指定线路全面使用。自上线以来的半年时间里，手机互通卡用户量累计30余万。

一卡通申请发票可网上办理

为了避免乘客在地铁站排队充值、开发票带来的麻烦，一卡通公司研发北京一卡通App，实现手机贴卡充值、手机一卡通及手机互通卡应用、电子卡扫码乘车、交易查询、网点查询等多种功能，乘客充值、开发票均可通过网络办理。据统计，目前北京一卡通App日均在线充值笔数已突破15万笔。

值得一提的是，近日，北京一卡通App又增加了发票在线申领功能，为手机一卡通等移动应用用户免除了线上充值需线下前往网点领取发票的不便。