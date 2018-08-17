红芯国产浏览器修改官网：去掉“打破美国垄断”“自主创新”

IT之家8月17日消息 最近这款宣称打破美国垄断，号称自主研发浏览器核心产品的“红芯”浏览器被指出是采用了谷歌Chrome核心，摊上事情了。

▲修改前的红芯网站

今天红芯浏览器发布道歉声明，认为自己的问题是宣传存在夸大，不应特别强调国产自主，红芯浏览器内核Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这一点红芯前期宣传中没有明确提及。而实际上网友发现的确存在谷歌Chrome核心文件。

▲修改后的红芯网站

今天IT之家发现，对比昨天红芯浏览器官网内容，红芯已经在官网去掉了“打破美国垄断，中国首个自主创新新智能浏览器内核”以及“安全、稳定、自主可控的国产浏览器”中的“自主”。不过“浏览器内核代码超10000万行（相当于Linux内核）”这句话还保留着。看起来红芯的确认为自己的问题只是宣传上的问题。

而网站下滑一些，仍然写着采用了自主创新浏览器内核，红芯内核基于通用内核架构，结合创新专利技术研发而成。相比普通浏览器内核，自主研发了智能身份认证引擎、智能行为学习引擎、智能感知渲染引擎、安全管控引擎、数据加密沙箱等功能。

从这家公司的官网来看，公司于2012年成立，此前名为“云适配”，近期才更名为“红芯”，而“红芯浏览器”此前名为“Enterplorer”。

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