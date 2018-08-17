普锐斯零件拟人失败之后，丰田再次用小姐姐放飞了自我

为了刺激御宅族们的消费能力，丰田曾经在两年前尝试过二次元化主推车型普锐斯的零件，通过重金打造40名拟人化零配件以及10位人气声优加持，感觉怎么样普锐斯都能在御宅族之间干一票大的。

推广的数个月中，普锐斯的销量似乎并没有因此攀升，是的，这是一次经典的，突破二次元壁障凉凉的案例。

▲只有花泽香菜的粉丝还记得用普锐斯引擎拟人为其庆生

2年后的现在，丰田似乎对二次元依然情有独钟，只不过投入资源和精力不如推广普锐斯时候那么大手笔。他们选择了和Vanta游戏学校合作，把更形象整车拟人化摆上台面。官方网站、声优宣传什么的都免了，其实就是多少带着点实习生性质的校企合作。能挂上个丰田招牌就已经很不错。

能不能刺激汽车消费是一回事，但车型的拟人人设还是相当值得围观的。

卡罗拉Fielder旅行版：个性天真烂漫

带着旅行属性的卡罗拉Fielder拥有更强的居家性质，丰田将其定位为涉世未深的人设，也许对于卡罗拉而言能否担当起旅行车销量重任可能还会有些未知数，但卡罗拉全球范围内不讲道理的销量至少可以让其备受关注。

卡罗两厢掀背版：傲娇的元气少女

运动外观自然更容易让人联想到活泼和元气，丰田也大方的为其用上了型号为M20A的TNGA 2.0L直列四缸自然进气发动机。是的，就是那个让国内C-HR性能比国外版不少的发动机。

Aqua Crossover：会个性使坏的双胞胎

照理说只算是Aqua的小改款，但是设计风格变换却非常大，并且还带着一点激进的味道。怪不得会说个性使坏。

Passo Moda：萝莉外表的20岁老师

由大法设计制造为丰田提供的OEM车型Passo Moda外包非常可爱，对于小家庭而言日常已经足够。把已经更新了三代的Passo形容成萝莉外表的老师确实很有亲和力的样子。

Sienta：年轻且温柔

作为一辆7人MPV，当然需要很温柔，品牌年轻定位不高。

凯美瑞：大姐头

凯美瑞在国内的影响力已经无需多言，也许作者是希望将其打造成成熟的形象。但不知道为啥，笔者认为这乳量有点过分了。

丰田86：独狼性格

斯巴鲁与丰田的私生子，确实有点不合群。妹子人设如同汽车外观一样有些犀利，由于排放标准不达标而停售确实有些让人惋惜，大伙猜猜水平对置发动机最终有没有体现在这个妹子身上。

卡罗拉AXIO：人妻属性

卡罗拉AXIO号称回归到了卡罗拉的原点，定位安全、舒适长距离移动的小体积车型。温柔能干所以才会被赋予其人妻属性。

Noah：综合能力强温柔女士

近期更新换代之后，Noah与大佬埃尔法的外观越来越近了，真正的上得了厅堂，下得了厨房。所以设计成综合能力很强的温柔女性非常贴切。

C-HR：只有10岁但身材高大的女性

毋庸置疑，C-HR的高性能版本再到犀利外观都吓了很多围观群众一跳。但它却是还很年轻，需要时间沉淀和积累经验，只不过丰田给其准备的性能配置一起手就把大家给吓坏了。

Estima：已经30岁充满正义感大姐

Estima是丰田MPV阵营中的中坚力量，型号阵列很长且配备不少高科技，却是有些符合见多识广的30岁大姐的形象。正义感的定义究竟如何而来不得而知，大概作者还是想表达MPV有种独有的亲和感。

普锐斯：20岁品学兼优的学生

不用多言，丰田最希望起能带动起一波新销量的车型，并且也为其花费了足够多的研发力度。它被看成全村的希望，身负重任，也必须品学兼优。

普锐斯PHV：有点羡慕普锐斯的学生

鉴于近期销量表现较为平常，但又出生在普锐斯的光环之下，所以有点羡慕普锐斯的味道。

ROOMY：性格文静的少女

ROOMY定位成多用途Mini MPV，血统来自于大发、斯巴鲁的K-CAR设计，但由于她不是K-CAR，所以不必受限于660cc排量的限制，可以给到1.0L 1KR-FE三缸发动机。由于体型小，所以不大起眼，但力道可能会超出一点你的想象，也许这就是文静少女该有的爆发力。