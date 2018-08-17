蚂蚁金服区块链开出近60万张医疗电子票据：方便且杜绝重复报销

IT之家8月17日消息 看病5分钟排队两小时，诊间跑断腿手上一堆票。这个大家熟悉的经历很快将成为过去。

据悉，蚂蚁金服区块链携手航天信息已经在悄然试水区块链医疗电子票据服务。从8月2日开始，杭州、台州、金华三地医院的患者用支付宝缴纳挂号、门诊和住院费后，相关电子票据就会即时发送到支付宝“发票管家”里；用现金、医院App、医保卡付费的患者，只需要用手机扫一扫检查单上的二维码，就能扫出一张电子票据。报销、开请假证明，凭这些电子票据就好，不需要再去窗口排队开发票了。

据蚂蚁金服透露，过去两周，已经有近60万张医疗电子票据主动发送给患者或被患者扫出。

蚂蚁金服区块链业务专家杨雪清表示，杜绝重复报销，是区块链医疗电子票据更大的价值。区块链电子票据和普通电子票据的区别在于，区块链会在电子票据生成、传送、储存和使用的全程中都盖上“戳”，如果一张电子票据已经报销，就不可能再报第二次了，因为它已经被区块链盖上“已报销”的“戳”，并且这些“戳”可追溯、不可篡改。而这正是普通纸质发票、普通电子票据杜绝不了的问题。

据了解，该应用场景联盟链的节点包括医院、当地财政局、当地社保局、航天信息和支付宝。有业内人士认为，区块链应用于电子发票、电子票据领域是趋势，特别是那些报销频次高的发票和票据。

蚂蚁金服区块链此前的落地场景满足了刚需，包括公益善款溯源、保险赔付溯源、商品正品溯源、房屋租赁溯源、跨境汇款等。

据蚂蚁金服透露，其还开始试点区块链电子发票业务，未来计划在多个行业场景推广使用。