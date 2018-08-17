大件垃圾处理机厉害了：一分钟“吃”掉床垫

如何处理小区里堆积的废旧沙发、家具等大件垃圾一直是一个难题。日前，海淀区在本市率先试运行大件垃圾处理系统，一个小时能“吃”掉近100件大件垃圾，还能智能分拣出可回收垃圾和不可回收垃圾。该系统将在9月初正式运营，届时还将推出一款大件垃圾回收手机软件，居民填写信息后，相关部门前期将免费上门回收。

北青报记者在位于海淀区的韩家川分拣中心看到，面积达5000平方米的大厂房中间有一部大型机器，工作人员正在把回收来的废旧床垫搬运到机器的传输带上，床垫到达机器顶部后就被粉碎。一分钟后，大利器的终端就分类“吐”出了可回收垃圾和不可回收垃圾。

海淀区物资回收公司副经理杨春康介绍，大件垃圾处理设备有破碎功能，当垃圾运输到顶端后，26个六角形刀片就能破碎垃圾，分解成长度30厘米以内的小垃圾。紧接着，设备会对垃圾进行分类。同时，该设备能自动计算分类出来的铁片、废絮等重量。目前，该设备每分钟可处理一到两件大件垃圾，一小时可处理10吨垃圾，一年可处理2万吨垃圾。

那么，居民废弃的大件垃圾怎么能到达处理厂？北青报记者了解到，海淀区规划在全区29个街镇每个街镇至少规划建设一个低值再生资源回收站，实现对大件垃圾、低值再生资源和有害垃圾进行分类收集、分类运输和资源化处置。目前已建成运营的中关村回收站运营3个月来，共回收大件垃圾及低值再生资源76吨，仅一个月就处理了100余件大件垃圾。目前，海淀已经完成2个站点建设，有6个街镇规划了建设场地，2018年预计完成10个点的建设。

除了街镇回收外，居民还可以主动申报处理大件垃圾。“我们目前已开发了一款手机软件，将在9月初正式运营，上面显示了垃圾站点、垃圾回收车的所在地，海淀居民可在上面填写信息，工作人员能上门回收垃圾。”杨春康说，为了提升居民积极性，培养居民垃圾回收意识，该款软件先期将免费运营。