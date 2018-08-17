厦航客机在菲律宾马尼拉机场降落时偏出跑道，所幸无人受伤

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IT之家8月17日消息 来自新华社中国网事微博的消息显示，当地时间8月17日凌晨，中国厦门航空公司一架客机在菲律宾首都马尼拉机场降落时，偏出跑道。所幸的是，在这起事故当中，没有造成人员伤亡。
▲视频截图
据报道，厦航MF8667航班（厦门-马尼拉）到达马尼拉时，正在下着大雨。飞机在雨中尝试降落，第一次未能成功，第二次降落时，飞机偏出了跑道。
因为机组人员迅速启动应急撤离程序，所以机上157名旅客和8名机组人员全部安全撤离，无人员受伤。
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