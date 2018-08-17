被版号掐住喉咙，腾讯游戏怎么破？

游戏业务疲软，这是腾讯未经审核的2018财年第二季度财报传递出的明显信号。

具体来看，第二季度，腾讯公司手游和端游都出现了环比负增长，游戏收入占总收入比重下降至34.2%，为2015年以来最低值。

至此，版号冻结的杀伤力已现。

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游戏版号收紧的迹象从今年3月份就开始了。

当时，受文化和旅游部、新闻出版广电总局等游戏审批主管部门调整影响，版号审批进入暂停状况。至6月初时，国内游戏备案入口已关闭，版号审批也陷入僵局。8月，彭博社消息称，中国网络游戏版号的备案和审批已被冻结。

游戏版号是一款游戏正式发布必需的通行证，相当于电影上映前必须拿到的“龙标”。如果没有版号，新游戏只能进行公测、内测，但无法开启充值端口，进行商业变现。

版号备案和审批被冻结，就相当于游戏公司的喉咙被扼住。

根据GameLook报道数据：过去4个月里，排队等待的游戏接近3000款。

腾讯公司对此也很无奈。在财报发布后的分析师电话会议上，刘炽平解释：

“目前监管层对于版号的审批冻结是暂时的，没有版号的游戏没有办法正式变现，这是由于中国监管机构改革所导致的，目前所有的新游戏都拿不到批文。”

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版号对腾讯公司的影响，主要体现在两款吃鸡手游《绝地求生：刺激战场》、《绝地求生：全民出击》。

根据极光大数据显示，6月《绝地求生：刺激战场》渗透率上升至12.3%，环比增长79.3%，是当时手游市场渗透率第二的产品。但受限于版号问题，腾讯公司未能从中获取收入。

腾讯从去年第三季度就开始大推的代理端游《绝地求生》，版号至今尚未解决。而Steam上的《绝地求生》热度已经明显衰退，玩家人数已经从巅峰时期的323万减少到133万人，日活玩家从最高158万人减少到68万人。

考虑到游戏的生命周期，等腾讯搞定《绝地求生》版号时，不知道还有多少玩家有兴趣？

此外，版号也限制了腾讯新游戏的发布。整个第二季度，腾讯只发布了《FIFA足球世界》、《自由幻想》等7款手游——而去年同期的新手游数目是14款。

不过，把游戏收入下滑的锅全部甩给版号，显然也是不合理的。

财报数据显示，今年第二季度，腾讯智能手机游戏收入（包括归属于社交网络的智能手机游戏收入）同比增长19%，环比下降19%至人民币176亿元；PC客户端游戏收入同比下降5%，环比下降8%至人民币129亿元。

其中，手游负增长的原因主要有两点：用户将时间转移到尚未商业化的热门战术竞技类游戏上，新游戏在季末才推出——总而言之，就是手游玩家们没有合适渠道贡献钞票。

端游收入下降则是由于更多用户转向了手游，以及第二季度原本就是淡季。

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游戏版号带来的影响可能还会持续一段时间。

一般游戏版号审核周期为2-3个月，这意味着，即使版号审批现在就恢复正常，排队“上岸”的浪潮也要等到10月、11月才会出现。也就是说，多数游戏公司的Q3季度收入还会继续受到影响。

而对于中小开发者来说，这可能是生存还是死亡的问题。

行业自救已经开始。目前流行的“曲线救国”路径主要有三条：租借已经死掉的游戏版号、开发海外市场、申请为期一个月的货币化测试。

但每条路上都有风险。以租借版号为例，目前市面上一个二手版号的起步价已经达到20万，卖方还随时可能坐地起价。除了成本高昂之外，游戏厂商在拿到版号之后，还需要根据版号上的名字相应修改游戏标题和内容。这种换皮做法具有一定的风险。

后面两条路是包括腾讯在内的大公司目前所青睐的。

针对已经拿到文旅部备案，版号审批和内容审查都完成的游戏产品，广电总局可以批注一个月的货币化测试，让游戏公司先上线挣钱。

《怪物猎人：世界》走的就是这条路。

但就在几天前，这款原本被腾讯公司寄予厚望的游戏，因内容原因被要求下架整改，腾讯相关的运营资质也被取消——这无疑是腾讯游戏在第三季度迎来的又一个暴击。

至于开拓海外市场，对于大公司来说已经不是新鲜命题。腾讯在这次财报中也提及，为了拉动游戏收入增长，已经在寻求国际商业化。

可以肯定的是，腾讯正在努力消除版号限制带来的影响。在闸口开放之前，腾讯投入大量资源的爆款游戏无法变换成“现金牛”，只能依靠小游戏来密集支撑起腾讯游戏业务的营收。8月2日，腾讯移动游戏一口气发布了下半年的20款新品手游。

但资本已经做出了选择。

尽管财报发布后，多家投行都维持了对腾讯原有的“买入”评级，但高盛、大摩、富瑞、大和均不同程度下调了对腾讯的目标股价，其中大和下调最多，从原有的530港元下调到每股490港元。而跌跌不休的腾讯股价背后，已经隐隐透着资本市场对腾讯游戏业务的担忧。