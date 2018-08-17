亚马逊贝索斯身家已领先比尔·盖茨600亿美元

8月17日消息，据国外媒体报道，福布斯实时富豪榜显示贝索斯的身家已领先盖茨600亿美元，比拉里·佩奇、谢尔盖·布林等一众富豪的全部身家还要高。

▲福布斯实时富豪榜显示贝索斯身家已领先盖茨600亿美元

在目前的福布斯实时富豪榜上，现年54岁的亚马逊创始人贝索斯的身家为1548亿美元，较前一日增加了3.08亿美元，是目前福布斯实时富豪榜上唯一一位身家超过1000亿美元的富豪，遥遥领先盖茨等其他富豪。

作为曾经多年的全球首富，微软公司联合创始人盖茨目前在福布斯实时富豪榜上的身家为948亿美元，仅次于贝索斯，但身家比贝索斯要低600亿美元。

不只是超过1500亿美元的身家让世人难以企及，贝索斯身家领先盖茨的600亿美元，也足以超过众多富豪。

在目前的福布斯实时富豪榜上，身家超过600亿美元的只有7人，除了贝索斯和盖茨，另外5位分别是股神巴菲特、LVMH集团总裁伯纳德·阿诺特、西班牙富豪阿曼西奥·奥特加、Facebook创始人扎克伯格、墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆，他们的身家分别为860亿美元、792亿美元、675亿美元、659亿美元和631亿美元。

甲骨文创始人拉里·埃里森、谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林这三位富豪，虽然凭借588亿美元、555亿美元和541亿美元的身家进入了福布斯实时富豪榜前十，但均不到600亿美元，还没贝索斯领先盖茨的身家多。