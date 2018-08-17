红芯浏览器引外媒关注：不标来源谷歌有权禁用

IT之家8月17日消息 近日号称“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”的红芯浏览器不仅在国内引发了舆论风波，也引起了外媒的关注，美国CNBC、英国金融时报等外媒都对此进行了报道。

▲美国CNBC报道

美国CNBC对此的报道以《中国公司兜售创新软件以打败美国竞争者，被发现使用了部分谷歌的代码》为题，报道称，中国的创业公司红芯称旗下浏览器产品，研发出了拥有独立知识产权的技术，但在中国的社交媒体上，被用户发现红芯浏览器文件经过解压后可看到“Chrome.exe”以及谷歌浏览器的图片文件。

▲英国金融时报报道

英国金融时报（FT）的报道题为《因使用谷歌Chrome文件，中国创业公司受到批评》，值得提的是，在这篇报道中，英国金融时报还采访了一位知识产权律师，该律师认为，如果红芯公司没能表示其使用软件的来源，谷歌有权利停止红芯公司使用Chromium开源项目，问题的核心在于红芯未能披露代码来源。

8月16日晚间，红芯时代（北京）科技有限公司已经发布声明，承认红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构（即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器）的基础上进行技术创新的。8月17日，红芯浏览器所属公司官方微信号发布致歉信，承认在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导。