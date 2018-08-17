七夕打车太火爆？滴滴出行App无法完成支付

滴滴App今日疑似出现问题，用户反馈称打车后已经支付却还被提示支付车费。

有用户反馈称，“滴滴出问题了吧，出租车师傅看不到支付信息，我已经支付完毕，打客服一直打不通，在线人工客户无法响应”。还有用户称，“付款完毕，还让我付款，主要是影响我打车啊。”

在滴滴App客服中心看到，滴滴推送了一条消息称，“尊敬的用户您好，非常抱歉给您带来不便，因系统维护升级，导致您支付订单后仍提示未支付，目前系统正在优化当中，请您稍后登陆App刷新重试，感谢您的理解与支持，祝您出行更美好。”