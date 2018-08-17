公安部公布9起打击整治网络乱象典型案例：拼多多、知乎等上榜

IT之家8月17日消息 据国家公安部网站消息，公安部公布9起打击整治网络乱象典型案例，据介绍，针对网络乱象，公安机关已实行“一案双查”制度，即在对网络违法犯罪案件开展侦查调查工作时，同步启动对涉案网络服务提供者法定网络安全义务履行情况的监督检查。对拒不履行法定网络安全义务、为网络违法犯罪活动提供帮助的网络服务提供者，公安机关将依法对其进行严厉查处，努力从源头遏制网络违法犯罪案件发生。

公安部有关负责人表示，下一步，公安机关将继续加大对网络违法犯罪活动的打击整治力度，集中侦破一批大要案件，打掉一批违法犯罪链条，处理一批网络违法犯罪分子，全力维护网络安全。

9起打击整治网络乱象典型案例如下：

1、广东侦破系列电话“黑卡”案。2018年5月，广东公安网安部门开展“安网4号”打击黑卡违法犯罪专案收网行动，抓获犯罪嫌疑人192名，刑事拘留卡商和接码平台涉案人员107人，缴获联通、移动、电信电话“黑卡”296余万张（以物联网卡为主），缴获“猫池”2528台，扣押电脑、手机等终端7262部，打掉卡商28家。

2、广西、湖南侦破“长沙线尚网络科技有限公司”破坏计算机信息系统案。2018年5月，广西、湖南公安网安部门侦查发现，长沙线尚网络科技有限公司与广西、贵州、四川等多省运营商相勾结，利用未投入市场未激活的“空号卡”，搭建平台连通湖南移动和长沙电信运营商服务器用以注册账号、收发验证码，已查证被非法使用的“空号卡”逾百万张。目前，该公司及运营商相关人员共15人被警方采取强制措施。这是全国首次出现通过运营商服务器批量获取电话“黑卡”及验证码的犯罪模式。

3、上海查处“拼多多”商城销售违法商品案。2018年6月，上海公安网安部门调查发现，“拼多多”商城存在出售开刃刀、伪基站设备、伪假摩托车车牌等违法违规商品的情况。同时，该商城对用户注册、商品发布和店铺认证审核把关不严，网络安全管理制度不健全。公安机关已对“拼多多”商城开展网络安全执法检查，责令其全面整改，切实落实法定网络安全义务。

4、北京查处“360搜索”传播违法图片案。2018年3月，北京公安网安部门调查发现，“360搜索”中出现大量嵌入“出售各类枪支，货到付款免定金，联系电话XXXX”等兜售枪支文字内容的气枪、猎枪、手枪、狙击枪等枪支图片，以及包含网络招嫖信息内容的违法图片。公安机关依法对该网站予以行政处罚，责令其限期改正，全面清理违法信息。

5、北京查处“知乎”网络问答社区传播违法信息案。2018年5月，北京公安网安部门调查发现，“知乎”网络问答社区中以提出问题或自问自答等方式传播违法信息问题突出，涉及求购枪支、非法代开发票、网络招嫖、贩卖公民个人信息、制贩假证、兜售考试作弊工具等7类违法信息。公安机关依法对该网站予以行政处罚，责令其限期改正，全面清理违法信息。

6、安徽查处“合肥热线”论坛传播违法信息案。2018年6月，安徽公安网安部门调查发现，“合肥热线”开设论坛“合肥生活顾问”、“合肥汽车频道”、“教育高校区”等交互式栏目中存在大量贩卖大麻等毒品、制贩假证、非法代开发票等违法信息。公安机关依法对该网站予以行政处罚，责令其限期改正，全面清理违法信息。

7、山东查处“青青岛社区”论坛传播违法信息案。2018年3月，山东公安网安部门调查发现，“青岛新闻网”开设论坛“青青岛社区”的“女性天地”、“征婚交友”、“青岛论坛”等交互式栏目中存在大量网络招嫖、淫秽色情以及非法代开发票等违法信息。公安机关依法对该网站予以行政处罚，责令其限期改正，全面清理违法信息。

8、湖南立案侦查“宅急看”网站传播淫秽物品案。2018年5月，湖南公安网安部门调查发现，“宅急看”网站的“午夜伦理”、“福利短片”、“情色文学”等栏目中充斥淫秽色情违法信息，会同当地文化执法部门勘验发现该网站中存在上万篇淫秽色情文章，经鉴定为淫秽出版物。公安机关以涉嫌传播淫秽物品罪对该网站立案侦查。

9、河南侦破“9877小游戏网”网站传播淫秽物品案。2018年2月，根据文化部门通报，河南公安网安部门对“9877小游戏网”网站涉嫌淫秽色情线索开展案件侦查，该网站提供各类小游戏逾4000款，其中涉嫌淫秽色情内容的游戏共计500余款。警方已将涉嫌传播淫秽物品罪的网站开办人陈某抓获。