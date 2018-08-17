广西端掉一电商刷单团伙：1单2毛钱，月入百万

IT之家8月17日消息 近日，广西北海警方端掉了一个为电商刷单的团伙。

▲视频截图

据媒体报道，8月7日，广西北海警方打掉了一个为电商刷单的团伙。该团伙通过制作虚假订单帮助商家拉高销量数据。

警方介绍，这个刷单团伙从去年5月份开始“上班”，他们都充当“客服”的角色，有专门工作的QQ，用于接收其他人转发给他们的空包单，然后将信息发送给相应快递公司的业务员进行操作，创建相应快递信息。

据报道，该团伙每刷一单就有2-3毛钱的利润，一个月收入高达百万元。