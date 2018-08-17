广西端掉一电商刷单团伙：1单2毛钱，月入百万

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家8月17日消息 近日，广西北海警方端掉了一个为电商刷单的团伙。
▲视频截图
据媒体报道，8月7日，广西北海警方打掉了一个为电商刷单的团伙。该团伙通过制作虚假订单帮助商家拉高销量数据。
警方介绍，这个刷单团伙从去年5月份开始“上班”，他们都充当“客服”的角色，有专门工作的QQ，用于接收其他人转发给他们的空包单，然后将信息发送给相应快递公司的业务员进行操作，创建相应快递信息。
据报道，该团伙每刷一单就有2-3毛钱的利润，一个月收入高达百万元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有