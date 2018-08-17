英特尔收购深度学习公司Vertex.AI

据科技博客TechCrunch北京时间8月17日报道，英特尔公司想要把更多人工智能(AI)技术整合到各项业务中，该公司在周四宣布收购深度学习创业公司Vertex.AI。

Vertex.AI的使命是让每个平台的深度学习技术开发成为可能，并为此打造了深度学习引擎PlaidML。这笔收购交易的财务条款尚未披露，但是英特尔已经证实了这笔交易。Vertex.AI整个团队将加入英特尔，包括公司联合创始人Choong Ng、杰里米·布鲁斯特勒(Jeremy Bruestle)以及布莱恩·雷特福德(Brian Retford)。

“英特尔已经收购了Vertex.AI，后者是一家专注于开发深度学习编译工具及配套技术的西雅图创业公司。Vertex.AI的7人团队将加入英特尔AI产品集团的Movidius团队。借助这笔交易，英特尔获得了一支经验丰富的团队和知识产权，以进一步实现边缘计算的灵活深度学习。更多细节和条款将不会被披露，”英特尔在声明中称。

Vertex.AI的官网显示，公司团队将加入英特尔Movidius部门。Movidius是英特尔在2016年收购的一家计算机视觉芯片制造商。“很高兴能够在英特尔旗下继续推进边缘计算的灵活深度学习，”Vertex.AI表示。

Vertex.AI称，英特尔将以开源项目的方式继续开发PlaidML引擎。PlaidML将在Apache 2.0开源授权项目下使用英特尔的nGraph编译器后台继续支持一系列硬件。