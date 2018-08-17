苹果9月发布会将有新MacBook和iPad Pro，但没有iPad mini

根据台湾《电子时报》(DigiTimes)的报道，苹果公司将于9月发布此前传闻不断的“入门级”MacBook。该报道称，据业内消息人士透露，新款MacBook售价为1200美元。由于英特尔10纳米处理器延迟推出，它将采用14纳米级的Kaby Lake CPU架构。

今年早些时候，《电子时报》称，苹果将在2018年下半年推出首款配有视网膜显示屏的MacBook Air，并在另一份报告中称，它将是一款13英寸的型号。该媒体最近还表示，广达将在第四季度为苹果组装新的“廉价笔记本”。不过现在看来，售价1200美元的MacBook Air可能不太符合“入门级”的定位。

早些时候，研究公司TrendForce认为，苹果将在9月或10月发布新款MacBook Air，而苹果分析师郭明錤和彭博社都预计，苹果将在今年晚些时候发布新款入门级笔记本电脑。新机是MacBook还是MacBook Air还不清楚，但后者预计其中至少有一台起售价为999美元的苹果笔记本会发布。

今天的《电子时报》报道还指出，苹果公司将利用9月份的发布会宣布其无线AirPower充电板的“发布计划”，价格在160美元至190美元之间。苹果公司在去年9月的iPhone X发布会上就介绍了可以同时给多款设备充电的AirPower充电板，并表示它将在2018年的某个时候发布，但并未透露这款设备的价格。此前有传言称，“业内人士”的报价在149美元左右。

除此之外，苹果预计还将在9月份的发布会上推出11英寸和12.9英寸两款iPad Pro，这两款新机将拥有更薄的屏幕边框，并加入支持Face ID的TrueDepth相机系统，此前机型中使用的物理Home键将被移除。

《电子时报》声称，这两款重新设计的iPad Pro新机将与苹果现有的9.7英寸iPad和iPad mini 4组成该公司的平板电脑产品线，但值得注意的是，这份报告还表示，对于iPad mini 4，苹果公司目前还“没有进一步计划”。

在今天的报道中，《电子时报》称苹果新一代iPad Pro将配备一款全新设计的18W USB-C电源适配器，以加快充电速度。此前也有传言称，苹果将在今年新推出的三款iPhone中加入功能更强大的充电器，但这是我们第一次听说，它还可能成为苹果iPad系列产品的一部分。这个适配器可能会通过一根Lightning至USB-C线缆连接到iPad上，新的线缆也会包括在新机的包装盒里。

苹果为现有iPad机型提供的是10-12W的电源适配器，因此改用18W USB-C电源适配器将是有意义的，因为它将为用户提供更快的充电体验，而不需要用户以额外的价格购买单独的充电配件。苹果公司目前的iPad Pro已经支持使用苹果USB-C充电适配器和Lightning电缆进行快速充电，2017年的iPad Pro大大减少充满电量的时间。

最后，今日的《电子时报》报道重申了先前关于苹果2018年新款iPhone系列的传言，预计将包括两款OLED机型，尺寸分别为5.8英寸和6.5英寸，还有一款6.1英寸的低成本LCD机型。这三款新机都将使用Face ID和无边框显示屏。