长安汽车与蔚来合创公司落户南京：核心团队完成搭建

8月17日晚间消息，今天，由长安汽车与蔚来共同出资打造的合创公司“长安蔚来新能源汽车科技有限公司”落户南京江宁开发区。该公司业务将覆盖智能网联与新能源汽车产业技术研发、零部件生产、运营服务等全产业链。江苏省委常委、南京市委书记张敬华，南京市委常委、江宁区委书记李世贵，南京市委常委、秘书长徐曙海，南京市政府副市长蒋跃建，南京市委副秘书长时新峰，南京市政府副秘书长郭明雁等政府领导，蔚来创始人、董事长、CEO李斌，蔚来产业发展副总裁张洋，重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁李伟，重庆长安汽车股份有限公司战略规划部部长兼总裁助理赵非，长安蔚来新能源汽车科技有限公司总经理杨放等出席项目签约并揭牌。

此次合作，长安汽车与蔚来持股比例各占45%，另外10%的股份将由管理层持股，以吸引人才。

“南京江宁是智能电动汽车、智能电网的发展重镇，长安蔚来的战略合作是机制和模式的创新，公司总部落户江宁，有助于产品进入更加大众的市场。”李斌表示。

目前，该合创公司核心管理层架构已搭建完成，董事长由蔚来创始人、董事长、CEO李斌担任，副董事长由长安汽车执行副总裁兼长安新能源总经理李伟担任。CEO由杨放担任，后者在外资、合资和自主品牌车企工作多年，具有销售、市场、研发、战略等跨领域丰富经验。公司国际化管理团队已初具雏形，正面向全球吸纳具有互联网思维的管理人才。