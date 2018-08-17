七夕实用“毒奶”：分手后怎样分割数字资产、重置社交关系

本文来自微信公众号：全媒派（quanmeipai）。

在现代，分手不再仅仅意味着物归原主、分道扬镳。如今的感情，意味着线上和线下都纠缠不清。当恋爱关系终止，共享的数字资产、账号和应用程序也亟待处理。

七夕来临，全媒派端来一碗Slate出产的洋味毒奶，来围观下国外人民如何在分手后积极重置社交关系、合理分割数字资产。

笔者鼓起勇气，先喝为敬。

想要分割Netflix、Amazon Prime、Spotify等等账号，最自然的方式便是看看注册时使用的是谁的信用卡和邮箱地址，账号最终归注册人所有。而针对完全共享的账户，比如注册时使用的是共有的邮箱和共有的信用卡，分手时账户主人就要好好考虑究竟是彻底删除账户，还是其中一人让出所有权。自此，账户信息和密码也应相应修改。

然而，面临分手时，你恍若一座摇摇欲坠的情绪化积木塔，想要记住更改或删除账户所需的复杂流程实在是太难了。以下列出了你和你的伴侣在成年累月的感情崩塌后可能需要处理的步骤，以确保你们账号是安全的、数据是被完全删除的。

流媒体服务

同居起始，流媒体便和客厅家具、餐具一起，成为情侣需要整合的首要事务。住在同一个屋檐下，没有理由分别使用各自的HBO Go、Netflix或Hulu账号，尤其是这些流媒体面向家庭与单身者推出了不同的服务。如果你们和平分手，你们可以继续共享流媒体账号，然而这么做会将你置于险境：最终，你们还会建立新的恋爱关系，你们将不断向新的另一半解释你仍在与前任共享账号，这也太尴尬了。

Netflix·视频共享

对于一个共享的Netflix账号，你所需的是登陆Netflix的网站。在主页上，你可以编辑账号信息——如果账号里记录了前任的观影偏好，你可以删除。在这之后，你需要删除账号子文件。登陆主页，点击右上方下拉菜单中的“账户”，在“账户”页面的顶端，你可以编辑关联的电子邮件、密码以及账号信息。

如果你想彻底删除账号，向下滚动到“计划详情”，点击“取消流媒体计划”或者“取消DVD计划”。点击之后，你需要确认你的决定，再按一次按钮。在你关闭你的账户之后，Netflix会在10个月内为你保存历史记录，以便找回。

Spotify·音乐共享

对于一个共享的Spotify账号，你需要通过网页登陆进入账户设置，以更新关联的邮箱以及账户信息，或者更改账号的订阅类型。在主页上，Spotify设置了“一键注销”，可以使你的账号在过去所有登陆过的设备上同时注销。如果你想取消你的订阅，变成一个零订阅的免费账户，Spotify根据你注册方式的不同为你准备了两种方案（Spotify登陆为一种，通过iTunes等其他社交账号登陆为另一种）。一旦你清空了曾经的订阅，你可以选择彻底关闭你的账户——即清空你的播放列表和曲库，回收你的用户名。

但是如果你的前任成为了Spotify账户的主人，而你却真正喜欢原本账号里的歌曲和歌手呢？你应该新建一个属于自己的账户，搜寻你喜欢的用户名或歌手名，添加关注。

HBO Now·视频共享

分手后，HBO Now的订阅还没到期怎么办？想要取消订阅，HBO提供了一份指南，列出了针对不同收费者所需的不同操作。想通过改变密码和关联邮箱使得账户独你所有，登陆手机软件并点击“设置”，搜索“文件”，然后点击“编辑”。当然，你也可以在网页上完成上述操作。

Hulu·视频共享

想要改变你的Hulu密码，登陆后将鼠标悬停在右上方的用户名上，点击“账户”。在“个人信息”一栏下，点击“更改”，以此修改密码。除非你通过Facebook进行登陆，此时你需要前往Facebook修改密码。若想删除Hulu账户，前往个人主页，在个人信息栏里点击“升级”，选择“删除我的Hulu账户”。输入密码，二次确认，你就能删除你的账户了。

Amazon

一个共享的Amazon Prime账户更难分割，因为其中包含了太多内容：可以加速配送、获得额外折扣的年度会员资格，拥有观看独家视频、购买独家视频资源的权限，以及获取Kindle电子书的权限。与此同时，Amazon还与诸如流媒体平台Twitch以及Audible合作提供其他的热门服务。

如果你的Amazon账户关联的是一个共享邮箱，你想用个人邮箱替换它，那么登陆账号，点击“登陆与安全”，点击你想修改的项目（如名字、邮件地址、密码）旁边的编辑按钮，跟随屏幕上的指示操作，点击“保存修改”，最终点击“完成”，即可成功修改。

在你与前任决定谁最终获得Amazon Prime账号之前，你们应该浏览储存的电影、电子书以及音乐，使用了这些不可转移资产中的绝大部分的人，应该保留此账号的所有权，另一方应重开一个自己的账户。在你的视频库，你可以删除曾经购买但现在已不再感兴趣的内容，不幸的是，没有办法将购买转让到另一账户。

如果你想彻底关闭Amazon账户，你需要登陆然后前往“联系我们”页面，填写在线表格。一旦关闭账户，你将不能通过曾经的账户使用Amozon旗下的系列产品，并且你会丢失你的历史购买记录。

为避免此类现象发生，你和伴侣可以创建一个Amazon家庭账户，你们的账户彼此独立但又互相关联。同样，家庭功能还考虑了专为青少年和儿童建立的账户。在这种选择之下，不同账户的付款是分开的，然而邮寄地址可能是相同的。

一个Amazon家庭账户可以包含最多十名成员（两名成人，四名青少年，四名儿童）。相互关联的成人账号可以共享会员福利，青少年不能参与共享，而儿童只能接触到经过父母授权的内容。如果想离开家庭群组，或者将父母的一方移出群组，在Amazon设置中前往“管理你的家庭”，在你自己的名字下选择“离开”或者在另一方的名下选择“移除”。一旦你离开家庭群组，Amazon将禁止你于180天内再次加入新的家庭。当然如果你想，也可以在此期间重回旧的家庭群组。

邮件、社交媒体、云盘

对于分手的情侣而言，共享的邮箱、云盘、照片存档可能更难处理，因为储存的信息与双方都息息相关。

iCloud

删除一个iCloud账户并不是一件简单易行的事，这意味着你需要访问你的苹果ID管理页面。在页面的最底部，点击“数据与隐私管理”，进入到选择“修改数据”或“删除账户（及所有相关数据）”的页面。若你想进入删除账户的流程，则选择后者。

但在这之前，还有一些事情要做。如果你的iCloud账户里储存了照片或者重要数据，你最好把它们下载到其他设备或者云盘。并且，如果你与前任之前共享的云账户里储存了联系人、邮件、日程安排，也需要另行备份。

转移联系人时，你可以在Mac上打开联系人的应用程序，前往“文件”，将其“导出”，建立“联系人文档”。随后将其下载到另一部Mac上，同步到新的iCloud账户中。如果你想在手机上完成上述操作，你需要借助第三方的联系人管理软件。对于日历条目，你需要在Mac上手动导出所有日程，下载到其他设备上以便同步到新的iCloud账户。

提到照片，一个很重要的提醒是，在iCloud照片库里删除一张照片意味着它在所有设备上都被删除。因此在你删除照片时，确保仅仅在本地的照片软件里删除。完成之后，在所有其他登陆设备上注销你的苹果ID，关闭“查找我的iPhone功能”，确保在其他设备上登出。

Google & Gmail

如果你想删除Google或Gmail账户，首先你要清楚这意味着很大的损失：所有账户储存的邮件、过去以及即将到来的日程安排、照片、文档、甚至是Chrome浏览器书签。如果你觉得这都能接受，那就看看下面的指导，以便保存重要数据。

和iCloud账户类似，你可以将Google日历导出为压缩文件，同步到新的Gmail账户上。若想备份联系人，则前往Google联系人页面，选择想要导出的联系人姓名旁的复选按钮，点击“更多”，选择“导出”。如果在Google照片库里储存了照片和视频，你可以备份并同步到你的电脑上。

Facebook & Instagram

尽管你不太可能与前任共享Facebook账号，好友关系或“恋爱状态”依然是有待处理的问题。

如果你不希望自己的感情状态的变化获得不必要的关注，前往主页，选择“相关”，将你的感情状态设置为“仅自己可见”。在这个状态下，你可以随心所欲更改感情状态而不会有好友的关注和评论。如果你还没做好与前任解除好友关系的准备，你也可以屏蔽他们：你可以通过点击“Snooze”屏蔽他们的动态30天，也可以在他们发布的帖子的右上角点击三个点的图标，不再关注他们。

同样，若你不想在Instagram上对前任取关，也可以仅屏蔽他们。当然，与前任解除好友关系是你的权利，但上述建议可以使你在他人不知道的情况下取消关注，直到时机合适再重新关注，这可以很好地避免变成朋友时重新添加好友的尴尬。

网络与手机

结束同居后搬出来的过程是乏味、痛苦、尴尬的。如果你是搬出来的那一个，你可能会留下一些属于你的实用程序，因为这样是个“好人”的做法，或者让你的前任掌握修改与重命名账户的权力。但是不要太天真了。找到新家之后尽快取消原有的支付责任，以防前任在你的账单上狠狠添上一笔。

网络

和搬家同时进行的，还有取消原有的互联网或有线/卫星服务，将服务转移到新居所。Comcast下属的Xfinity计划为转移服务提供了有效帮助。AT&T U-verse可以帮助你更改服务，将账单转移到另一人的名下，或者彻底取消你的服务。其他诸如Charter/TimeWarner和Cox之类的互联网络提供商，也推出了相似的在线指南，以指导用户将服务转移到新的地址、转移支付责任或取消服务。

如果你要转移服务，即使你亲自动手组装，你也会被收取新的安装费用。完全取消则更令人头痛，这意味着你可能需要亲自拨打客服热线或者拜访客服中心。

当你拨打客服热线时，记住打电话的时间和接线客服，以防原先的服务没有如期关闭。并且记住，客服的工作是阻止顾客取消服务，因此面对他们时要表现得十分坚定。在分手后，我个人认为告诉客服我们分手了，我将搬去新的住处，我不想再为前任付费，将此类事实和盘托出往往能加快打电话的效率并减少痛苦。

流量

如果你和前任分享了流量套餐，分手时需要改变这个套餐。你有两种选择：从套餐中移除前任的设备，或者如果前任打算使用同一家运营商，就将付费责任转交给他/她。当然，对于目前的付费，你可能要承担全部的费用。并且针对合约发生的变化，可能还有额外负担。

总之，分手快乐，祝你快乐，分割数字资产与重置社交关系也丝毫马虎不得。