P2P网贷机构合规检查即将展开：全国统一标准

IT之家8月17日消息 近日，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下称（“网贷整治办”）下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》（下称《通知》）和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（以下简称问题清单），这两份文件对网贷机构合规检查工作作出统一要求。

网贷整治办此次下发的《通知》中明确提出四点总体要求，包括标准统一、全量覆盖、真实准确、查改结合。

此次合规检查中，主要关注是个方面内容，也是此次检查的重点：

1、是否严格定位为信息中介，有没有从事信用中介业务；

2、是否有资金池，有没有为客户垫付资金；

3、是否为自身或变相为自身融资；

4、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息；

5、是否对出借人实行了刚性兑付；

6、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理；

7、是否向出借人充分披露借款人的风险信息；

8、是否坚持了小额分散的网络借贷原则；

9、是否发售理财产品募集资金（或剥离到关联机构发售理财产品）；

10、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入。

《通知》显示，此次合规检查包括机构自查、自律检查、行政核查和检查汇总三大类。

据了解，这段时间，P2P网贷爆雷情况不断，这引发社会对P2P网贷行业乱象的关注，此次大检查能加强对于P2P网贷的合规化引导，保证出借人和借款人的权益。