V社加强商品过滤功能：成人游戏上架Steam还得再等几月

Valve此前在6月曾表示，Steam的相关政策将会迎来更新，只要是不违反法律以及完全是欺诈类型的产品都可以上架Steam，同时他们还将会打造全新的过滤工具，让玩家们能够对自己能够看到的产品拥有更好的掌控力。

不过同时，在这些过滤工具还未上线之前，一些包含“争议内容”的产品则无法顺利通过Steam审核，因此也给许多该类游戏的开发商造成了困扰。《睡衣：爱情故事（Negligee: Love Stories）》的开发商Dharker Studio就在游戏的商店页面发布了一则公告，表示他们的游戏已经递交给Steam进行最终审核，然而这个过程比他们想象得要长得多，在询问Steam官方之后，他们也收到了相应的回复。

Steam在回复中写道：“我们正在为Steam建立一些新功能，让消费者们能够选择他们能够在商店看见哪些产品，而你们的游戏包含了一些需要在该功能上线之后才能展示的内容。在新功能完成后，你们还需要在商店页面进行一些额外工作，来介绍你们游戏中的内容。不过我们目前还没有新功能正式上线的确切日期，所以请耐心等待我们完成工作。”

随后Dharker Studio对这个新功能进行了进一步询问，而得到的则是一个很模糊的回答：“现在看来可能还需要几个月。工作正在近战，但现在的状态我们还无法给出确切时间。”

因此看起来虽然Valve仍然打算沿用6月份推出的新政策，但相关功能上线的进展却并不如许多人期待中那么快，与此同时，为了等待过滤功能的上线，他们也在推延一些成人游戏的发售，例如上文中提到的《睡衣：爱情故事》就很可能无法按照原定的9月7日发售了。