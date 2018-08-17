淘宝：七夕节亲情账号新增绑定8万对

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IT之家8月17日消息今天是中国传统的七夕情人节，情侣们到处秀恩爱，淘宝公布了今天亲情账号中夫妻/情侣的绑定情况。
淘宝在官微称：“七夕这天，本着捣乱的原则，我们看了看亲情账号中夫妻/情侣的绑定情况。今天有8万对cp关系更近了一步，有7千对cp大概礼物没送到位，解绑闹起了脾气。”
另外，淘宝给出的图片还显示，已有1500万对爱侣绑定了淘宝亲情账号，其中有140万对同性爱侣。另外，今天还有2000对亲密关系换绑。
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