内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

淘宝：七夕节亲情账号新增绑定8万对

2018-8-17 21:40:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月17日消息今天是中国传统的七夕情人节，情侣们到处秀恩爱，淘宝公布了今天亲情账号中夫妻/情侣的绑定情况。

淘宝在官微称：“七夕这天，本着捣乱的原则，我们看了看亲情账号中夫妻/情侣的绑定情况。今天有8万对cp关系更近了一步，有7千对cp大概礼物没送到位，解绑闹起了脾气。”

另外，淘宝给出的图片还显示，已有1500万对爱侣绑定了淘宝亲情账号，其中有140万对同性爱侣。另外，今天还有2000对亲密关系换绑。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：淘宝七夕

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有