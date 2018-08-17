流量收割虽妙，但腾讯“王卡”遇上了猪队友

“像这样的王卡已经有好几张了，真的挺坑的。”

一周前，在给爱车续保第三者险后，读者刘彤收到了保险公司的“赠品”——一张未激活的腾讯王卡。而她手上因为各种活动收到的“王卡”，已经有六七张之多。

为什么这种卡突然间有点儿“铺天盖地”的感觉了？

刘彤在交流中告诉懂懂笔记，最近不知什么原因，不少商家都爱赠送“王卡”，无论是在电器店购买手机，还是在网上购买数码产品，都会赠送一张“19元月租，免腾讯系App流量”的手机号码卡。

“就连下楼买菜，有时都能看到路边有人摆张桌子在赠卡。”对于刘彤而言，能够对部分App免流量确实很有诱惑力。但铺天盖地的赠卡方式，让她觉得有些反感，甚至担心激活之后资费上是否存有猫腻。

她的顾虑是有原因的：不久前，各运营商、电信代理均对“无限流量”卡套餐内容进行了说明，补充了使用流量达到一定程度之后，网速就会受限的条款。这一番补充说明，让不少用户对于所谓“手机无限流量”的美梦彻底破灭。

既然无法真正实现无限流量上网，那么，宣称对所有腾讯系App应用均免流量的“王卡”，在疯狂赠卡的背后，又隐藏着怎样的战略布局？这种资费模式是否真的划算？

实际月综合资费并不低

“相比其他号码卡，王卡都不用特意去办理。”

读者韩玮是一名程序猿，酷爱手游的他，每天从南山高新园往返宝安福永的路途中，都是通过玩手游来消磨时间的。因此，流量开销也让他感到十分“肉疼”。

韩玮两个月前在国美电器买了一台新手机，当时销售人员表示有免费的流量卡赠送。他进行了简单登记，领取了一张“王卡”。

“对方介绍，这卡使用腾讯的App应用可以免流量。”这对于经常玩“农药”的韩玮来说的确是一件好事，激活王卡后，他还特意“规划”了一下，将手机中除了游戏外的很多应用，都替换成了腾讯系的，比如高德换成了腾讯地图，爱奇艺换成了腾讯视频……

在他看来，相比之前使用移动电话卡需要反复购买流量补充包，19元月租免腾讯系应用流量的王卡，显然更划算。

但一个月后的结算资费却让韩玮瞠目结舌了。结算资费时发现，并不像国美销售和说明里所说的19元月租，而是50元左右。即便算上新用户充值100元送100元的优惠，折算下来月资费也跟移动电话卡相当了。

他仔细研究了一番发现：虽然自己将手机中的应用尽可能替换成了腾讯系产品，但上班打卡时的一款App应用，却是其他厂商开发的。每次启用该打卡应用，便会产生20~50K不等的流量，这些流量是属于非免流范围的。于是乎，由此就产生了1元/800M的日流量套餐，一个月累计下来正好30元左右。

“算了一算充值费用，我还多支出了不少。”和韩玮有着类似遭遇的上班族陈婕也反映，自己上下班路上喜欢煲剧，于是在“路边摊”被安利办了一张免腾讯视频流量的王卡，原想着要拿来煲剧用。

然而，无论她如何将手机中的应用优化、替换成为腾讯系的，都阻止不了安卓系统每天那几十K流量的“偷跑”。在19元月租的基础上，她每天都要多掏1元（日流量套餐），用于支付这些“偷跑”流量的日租费用。

“这副卡怎么算都觉得亏，而且还要加上原来主卡的月租开销。”陈婕表示，本来以为王卡免腾讯系应用流量，对于爱煲剧的她来说是捡了大便宜，谁知道还是出了问题。

免费办卡、充值优惠、应用免流量，大量听起来十分诱人的宣传，让不少用户欣喜若狂。却没想到使用之后，便宜没占多少，额外支出的包日流量费用，依旧要继续支付。

如此一来，即便算上王卡用户所享受的相关应用会员月费优惠，也完全不划算。如果仅仅如此也就罢了，但对于另外一些王卡用户而言，1元的日租流量费只是他们“噩梦”的起点。

奈何遇上“猪队友”

“对于流量需求比较大的用户，每天1块钱也还能接受。”

读者吴颖是一位重度手机用户，她工作中使用微信、邮箱的频率最高，娱乐方面则是视频、小游戏应用为主。在没有使用王卡之前，她每个月花在流量充值上的费用大约在80元左右。

因此，在她看来每天这1元的额外流量费用，并不是太大的问题。每个月使用王卡的资费在50~60元之间，作为一张副卡确实分担了一部分主卡的流量。

“但开卡两个月之后，就完全开心不起来了。”吴颖无奈表示，免自家应用流量的王卡的确是个很聪明的做法，她身边有几位朋友为了免流，就把手机上的一些应用替换为腾讯系的了。

但是她发现用户体验差的问题，主要来源于腾讯在王卡的运营商合作上，选择了一个“猪队友”。吴颖透露，她使用中国联通电话卡所遇到的不少问题，在腾讯王卡上依旧存在，最突出的当属资费常常被莫名克扣。

“早上刚在网上充进去50元，晚上就提醒欠费，第二天短信显示欠的更多。”这样的使用经历，让吴颖和身边一些使用王卡的亲友，想起了以前使用联通手机卡时的遭遇。

让她感到更加无力的是，腾讯王卡采用的客服热线是联通的10010，人工服务接通流程繁琐不说，还常常遇上“坐席忙”。

“更过分的是，部分地区采用了所谓自助服务，根本找不到人工服务，什么问题都解决不了。”同样被无端多扣余额的王卡用户何涛也气愤地表示，自己曾多次拨打客服热线咨询扣费的问题，却总是无法找到电话人工服务的转接入口。

根据系统提示，何涛到微信上找人工服务，也常常出现排队，客服忙等情况。即便转接了，也只是查询、跟进，网卡预存的资费依旧被莫名其妙地扣除。

“现在只要看到手机上中国联通的短信提醒，多半就是王卡又欠费了。”何涛告诉懂懂笔记，他是腾讯产品的忠实用户，也支持腾讯推出王卡服务。但与联通合作的流量服务，的确让他和身边不少用户感到有些招架不住，除了月租和包日流量费用，还有不少扣费一直没有得到合理的说法。

“信号差的问题我就不说了，但话费这个不能这么算。”何涛表示，尽管腾讯王卡的标称资费还算合理，但要是总这么莫名扣费，并且一直使用联通“特色”客户服务的话，绝对是弃用王卡没商量的。

但是，想要弃用一张已经激活的电话卡，也并非是一件简单的事情。

激活容易注销难

“（手机卡）注销过程比激活过程可繁琐多了。”

因为不透明扣费与部分区域信号弱的原因，刚毕业不久的大学生何丽晶想要注销自己这张激活不到两个月的“王卡”。

她向懂懂笔记反映，在网上查到的流程显示注销需要“通过客服电话或联通线下营业厅”完成，要提供身份资料进行注销。在打了好几通10010客服电话，都没有顺利完成注销之后，她不得不带着身份证到联通的线下营业去进行注销。但是，整个过程让她觉得十分复杂与繁琐。

“当初送卡的时候多么积极，现在注销一张卡要这么麻烦。”经历了激活、使用再到注销的整个流程之后，何丽晶多少对于王卡以及类似的运营商合作卡有些畏惧。

作为互联网巨头推出的流量卡产品，给予用户的感受似乎是比传统电信运营商更加直观，扣费过程更加透明公开。但在这几位用户看来，实际使用中除了旗下应用免流量以及会员打折之外，其他的问题与普通手机卡并没有任何区别。

“冲着免流量的宣传就冲动激活了，但没想到注销这么费劲，浪费了很多时间和精力。”从事汽车销售的张敏前段时间从同事那里得知，如今每个人在同一个电信运营商名下注册的电话卡数量不能超过五张，这才让他想起自己以前在老家办理的，如今已经停用很久的那张王卡。

张敏表示，自己看到网上有人说王卡只要没有注销，就会一直续订服务和月租，加上客服关于销卡流程的回答也有些含糊，他就赶在一个周末返回老家去办理注销手续。

他告诉懂懂笔记，当初停用王卡的原因，也是因为感觉扣费混乱，而且App应用的会员资格激活、绑定流程有些复杂。但是在注销过程中却发现，这样一张小小的Sim卡竟然如此耗时耗力，不仅要到归属地营业厅去注销，还被告知这张卡以前有欠费，必须先补缴后才能注销。“这个王卡本质上就是一张联通卡，虽然一直没有使用了，但是有欠费不还上又担心被拉黑，保不齐还影响信用呢。”

作为流量“收割机”，应用游戏的“推广器”，王卡确实在商业上有其成功之处。然而再“互联网思维”的产品，如果遭遇了传统的电信运营商，也会被蹩脚的服务摆上一道。这也让原本在营销上下足功夫的王卡，口碑大打折扣。

包括虚拟运营商业务在内，很多互联网企业与电信运营商合作的相关产品都是在夹缝中生存。互联网行业一旦“触电”，总会因为各种无法摆脱的原因遭遇掣肘，或是口碑下滑。王卡的教训或许是一种无奈，但是看到网上如此众多的“吐槽”和抱怨，互联网巨头们是否也要多一些警醒呢？