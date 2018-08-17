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珠海与富士康签署协议：将在半导体及芯片方面合作

2018-8-17 22:11:17来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家8月17日消息 据珠海市政务网消息，今天珠海市政府与富士康科技集团签署战略合作协议，双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。

据了解，针对与珠海市的合作，富士康将从其自身的集成电路产业发展战略，面向工业互联网、8K+5G、AI等新时代高性能芯片的应用需求，与珠海市在半导体产业领域开展战略合作，推动珠海打造为半导体服务产业发展的重要基地。

目前，富士康已经在中国大陆拥有三十余家公司，此次与珠海市的合作或将带动粤港澳大湾区半导体领域的发展。

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关键词：富士康郭台铭

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