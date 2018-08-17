珠海与富士康签署协议：将在半导体及芯片方面合作

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家8月17日消息 据珠海市政务网消息，今天珠海市政府与富士康科技集团签署战略合作协议，双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。
据了解，针对与珠海市的合作，富士康将从其自身的集成电路产业发展战略，面向工业互联网、8K+5G、AI等新时代高性能芯片的应用需求，与珠海市在半导体产业领域开展战略合作，推动珠海打造为半导体服务产业发展的重要基地。
目前，富士康已经在中国大陆拥有三十余家公司，此次与珠海市的合作或将带动粤港澳大湾区半导体领域的发展。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有