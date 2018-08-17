iRobot扫地擦地组合体验：花一万多块偷个懒值不值？

最近几年，智能家庭的概念越来越普及，越来越多的家庭开始接受甚至是享受科技带来的体验，这其中扫地机器人可能是目前最为普及的智能家居设备了，目前的国内市场，可能人们知道更多的是国内某品牌的一系列机器人，毕竟价格和广告在那里摆着。但是提到iRobot，大多数消费者可能并不熟悉，作为一家在智能机器人领域深耕多年的品牌，iRobot一直以来主打的都是高端市场，其技术水平和设计都是处于全球领先的地位，不过既然是主打高端市场，他们的定价也显得稍稍有那么一点“高端”。

iRobot在中国主打Roomba和Braava两个系列，前者为扫地机器人，后者则主打擦地，我们就拿到了这两个系列中最高端的Roomba 980扫地机器人和Braava 380擦地机器人，组成了最强家务组合，这两者的售价相加已经超过了万元。今天我们就来体验一下，这个组合到底值不值得你去花这么多钱去偷个懒。

我们还是按照做家务的顺序，先来看看Roomba 980扫地机器人，在外观上，它采用了扫地机器人最经典的圆形外观设计， 机器的外观尺寸为350*350*91（长*宽*高），重量为3.9KG，一只手能够轻松的提起来，值得一提的是，在机器人上还有专门用来提拉的把手，使用起来十分的方便。

机器的正面只有三颗按键，从左至右分别是DOCK按钮、CLEAN（清洁）按钮和SPOT（定点清洁）按钮，按下中间的CLEAN键就能让扫地机器人进行工作状态，DOCK和SPOT则分别是回到充电座充电和在固定位置反复清洁。

机身正前方的凸起则是RCON

传感器，用来探测感知障碍物，和充电座配件进行信号通讯对接。机身的后方还配备了一个摄像头，这个摄像头主要作用是在机器人清扫的过程中进行拍摄，从而计算出房间地面的面积、形状，创建出清洁地图。

Roomba 980的背面采用了黑色的面板，正前方依旧是万向轮， 往后依次是一个旋转边刷和两个15.7厘米长的主旋转毛刷。Roomba 980并没有采用传统的毛刷，而是采用了可反向旋转的免缠绕的胶棒式清洁双主刷，清洁起来也比传统的毛刷要方便很多。

在底部的最后方则是集尘盒，容量为600毫升，并且配备高效微尘滤网，可阻隔直径小至10微米的微尘、污垢，避免造成二次污染。

在底部的右侧，Roomba 980配备了一个地板跟踪传感器，凭借光学流动信号反馈系统，在不同介质的地面上估算扫地机器人移动了多少距离。

在配件方面，除了充电座外，Roomba 980带有2个虚拟墙。通过虚拟墙可以设立一个禁止Roomba穿过的边界，或是禁止Roomba进入一个区域。

前文我们提到过，Roomba 980是可以连接到Wi-Fi网络中的，从而能够通过手机app来对机器人进行远程控制，用户可使用app来实现预约、启动、暂停或取消清洁任务等操作，此外还可以按照自身的需求定制机器人的清扫方式。同时，iRobot HOME应用程序能提供清洁后的清洁地图任务报告，为用户显示整个清扫区域的面积和清扫时间，可以储存多达30个清洁任务。

对于不同的家庭来说，环境肯定是多样而且复杂的，一般情况下，扫地机器人大多都会遇到台阶、桌子椅子腿、电缆线等情况，这些情况对于扫地机器人来说也是很棘手的。笔者家的主卧面积在20平米左右，屋内有茶几、电视柜、电缆线和沙发等，环境比较复杂，我们主要将Roomba 980放在这里来进行测试，并在地板和角落放置了一些纸屑和咖啡粉。

在开启清扫后，Roomba 980首先清理了房间的大部分位置，包括电视柜底部和床底的区域，在第一次清扫的过程中，Roomba 980配备的传感器同时在对周围的环境进行测绘。完成第一次清扫后，Roomba 980也对整个卧室的环境有了了解，紧接着进行了第二次清扫，第二次清扫比第一次要更细致，一些角落也能够照顾到。

在清扫的过程中，对于较粗的电线，Roomba 980可以直接越过去，对于一些可缠绕的细线，Roomba 980的主刷支持反向旋转，从而避免电线缠绕到主刷上；对于一堆桌子腿，Roomba 980也能成功的脱困，并没有出现困住出不来的情况；对于一些比较脏的地方，Roomba 980还能自动开启Dirt Detect污垢探测模式进行重点清洁，在该模式下，Roomba 980可以在重点区域反复清扫，比如在遇到咖啡粉的时候，Roomba 980会瞬间增大吸力。

从整个清扫的结果来看，卧室地面上的杂物以及灰尘确实得到了有效的清扫，包括床底下和电视柜底下这些平时手工清扫很费劲的位置，也很干净，一开始布置的纸屑和咖啡粉也没有留下任何痕迹。在清扫过程中，Roomba 980工作的声音并不大，远没有达到“闹人”的程度，只是在重点清扫的时候，因为功率提高了，所以声音会变大，不过笔者在这里还是建议大家在白天家里没人的时候进行清扫。因为家里并没有地毯，所以在地毯环境下的测试我们并没有进行。

在清扫的路径规划上，Roomba 980表现还算不错，清扫走的基本都是直线，没有出现随机弧线或者原地打转的情况。这也是得益于Roomba 980的传感器和所谓的视觉定位技术，能够“看到”家具和其他物体。在实际清扫中，这也确实让它工作得有效率许多。通过设置虚拟墙，可以限制机器人的工作区域。

当清洁完毕或电量低时，机器会自主返回充电座充电，官方称Roomba 980的续航能够达到两个小时，并且支持断点续航功能，所以对于大面积的房间，它也能从容应对。

地扫干净了，那要想获得更极致的清洁怎么办呢？下面轮到擦地机器人Braava 380出场了，Braava 380采用了不同于Roomba 980的方形设计，机器的外观尺寸为239*216*79（长*宽*高），体积要比Roomba 980小很多，整机重量为1.8KG，同样在背部放置了一个把手，方便日常移动。

iRobot Braava 380正面同样有三个按键，分别是电源按钮，干拖按钮以及湿拖按钮。按键下方配置了导航指示灯。

不同于扫地机器人打开就能直接使用，Braava 380在使用前需要手动安装清洁布才能正常使用，Braava 380支持干擦和湿擦两种功能，其机身自带一块多功能清洁垫，主要搭配白色清洁布进行干擦，如果要湿擦的话，需要换上Pro-Clean蓄水垫，并搭配蓝色清洁布，两块清洁布的区别在于颜色和表面纹理，分别适合不同的清洁方式。

两种清洁布的安装方法也不同，干擦布需要夹到清洁垫中，湿擦布则是靠魔术贴粘到清洁垫上，而清洁垫和机器人靠磁力连接，非常容易取下来。

在包装中，还配备了一个NorthStar导航盒，这个可以算得上是Braava的核心，其功能是可帮助Braava擦地机器人导航。

NorthStar导航系统的工作原理与室内GPS类似，可帮助Braava擦地机器人追踪走过的轨迹和有待清洁的地方。首先，NorthStar导航盒会向机器发射信号，机器人通过测算自身跟该信号的偏移角度来确定自己的位置。

接下来我们进行实际的清扫，其实家庭环境中地面上需要拖布清洁的污渍大多数有以下三种情况，第一种是地面上水之类的液体，第二种是扫完地之后地面上还有轻灰，第三种是凝固在地面上的污渍。

所以我们在刚刚Roomba 980由打扫过的地面上设置这几种污渍，来模拟不同的清洁场景，前两种情况我们用干擦就能搞定，Braava 380的清扫模式和扫地机器人的路线差不多，通过直线运行，实现弓字型走向方式，从而达到最大的覆盖面积。

在我们设置的液体污渍场景下，Braava 380在通过一次后便能将地板上的水渍擦除掉，并且没有留下任何痕迹。同样我们使用了饮料来测试，Braava 380依旧表现出色，经过一次就能清理掉污渍。

Braava 380的清扫范围覆盖到了屋子的大部分面积，并且包括电视柜下方、沙发底下和床底下等不易清理的地方。

经过一圈的打扫，地面上的浮灰基本上也被清理干净了，剩下凝固的污渍则需要湿擦模式来解决，Braava 380的湿擦模式采用的是前后往返的清洁路径方式，通过画“Y”字形来反复的经过同一个地方来保证最后的效果，就像我们在擦地时会来回擦拭同一个地方一样。

我们在前文中提到过，Braava 380实现湿擦需要搭配蓄水清洁垫使用。Braava清洁过程中，蓄水垫不断渗出清水，持续为清洁布注入清洁液体，保持清洁布湿润。在有导航盒的情况下，Braava 380的蓄水清洁垫能够支持32平米的面积。

面对地面上已经凝固的污渍，Braava 380在反复经过两次后，地面上的污渍基本上被清理干净了，这时候屋子的地面经过一遍干擦一遍湿擦后，机器人能够照顾到的地方已经变得很干净了，

基本上不需要人工再去清理。

Braava 380与扫地机器人不同，它并没有配备充电座，在结束工作后，它会回到开始的位置。由于没有充电座，Braava 380也是需要手动连接充电器充电的，正常情况下，Braava 380能够在充满电后可持续干擦4小时或者使用湿擦2.5小时，对于一般家庭来说，完全够用了。

总的来看，对于日常家务来说，Roomba 980和Braava 380这套组合基本上能够满足家庭的日常需求了，特别是那些白天出去上班的工作族，毕竟可以远程控制，能让你不需要花费太多的精力去收拾房间，你只需要点一点手机，机器人在家就把家务做完了。就是这么方便。