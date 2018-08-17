Airbnb在中国发展，如何吸取Uber的教训？

路透社援引Euromonitor数据称，2017年，Airbnb只占中国短租市场8.7%的份额，而途家和小猪分别占41%和23%。如同2016年Uber在中国市场的情况一样，分享经济巨头Airbnb目前正在中国面临着激烈的竞争风险和巨大的监管压力，但这并不意味着它必须重蹈Uber“缴械退出”的覆辙。

最近，路透社评论观点认为，如果Airbnb和中国本土品牌途家或者小猪达成战略联盟，它便可以坐收中国旅游热潮的红利，同时也可以回避长期发展可能遇到的窘境。反观两年前，Uber当初选择退出中国市场并出售业务给中国对手滴滴，如今却不得不在国际市场与滴滴再次角逐。

市值310亿美元的Airbnb丝毫没有想要离开中国的迹象，并于上月初向北京民宿管理平台城宿投资了500万美元。Airbnb称2017年其在中国大陆的房源数量增长了125%以上，大约有超过12万房源可供预订，Airbnb中国市场的策略似乎逐渐奏效。市场研究机构Euromonitor数据显示，Airbnb 2017年在亚太地区创造了18亿美元的零售价值RSP（价值零售商与供应商伙伴关系）。

Airbnb创始人Brian Chesky在中国选择了识时务的策略，配合政府管制提交房东信息，并在敏感时期暂停运营。但是，Airbnb依然要面对不断出现的竞争对手。

其中，途家在去年10月完成3亿美元E轮融资之后，途家线上平台估值已达到15亿美元，房源数量达到100万套；途家还曾获得携程的投资；而小猪短租不仅与阿里巴巴建立了战略合作关系，还与Booking集团旗下Agoda建立战略合作，双方向对方平台输出优质民宿房源。

路透社援引Euromonitor数据称，2017年，Airbnb只占中国短租市场8.7%的份额，而途家和小猪分别占41%和23%。

据彭博社报道，Airbnb于2017年1月放弃了与途家合并的计划，选择正面竞争。事实上，相比当时Uber的CEO Travis Kalanick, Brian Chesky面对的压力确实更小：Travis曾承认，在中国市场一年烧掉超过10亿美元，而相比之下，据The Information网站报道，Airbnb预计今年在中国的业务亏损是2000万美元。

即便如此，随着有腾讯资本支持的美团等玩家纷纷进入民宿领域，短租战役的成本已经越来越大。此外，当局的突然整顿、贸易战引发的对美国公司的抵制也是Airbnb需要承担的风险。

在此形势之下，路透社评论认为，Airbnb联手途家或途家的老大哥携程或许不失为上策，因为Airbnb可以借此开发中国出境旅客流量（国家旅游局的数据显示2017年出境旅游破1.3亿人次），并享受国家政策的保障。或许现在是时候重新考虑合并谈判了。

Euromonitor的数据显示，2017年，中国短期租赁市场增长了40%，而酒店仅增长了3%。Airbnb透露，自2008年成立以来10年里已服务超过1000万中国游客，其中超过一半是2017年的住客。