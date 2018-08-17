十年之后，美图还能讲好“中国Instagram”的故事吗？

8月8日，美图公司CEO吴欣鸿对外宣布美图最新的“美和社交”战略。除此以外，他还宣布了变革美图公司的组织架构，成立社交产品、美颜产品、智能硬件产品三大产品事业群。

美图旗下两款重要产品美图秀秀和美拍也迎来全新改版。美图秀秀app的社区内容流将直接显示在首页。美拍则定位泛知识垂直短视频社区。

自美图公司在2016年上市之后，许久未在美图相关的公开场合露面的美图公司董事长蔡文胜，也出现在了当天的发布会上。虽然普通话并不太标准，但是他竭力传达美图转型的决心。“如何为用户、为股东、为社会创造更大的价值，一直是美图人持续探索的命题。”他说。

而早在一年之前，蔡文胜在一次与港股投资者对话中，他表态，“图片工具不是简单的工具，图片是天然的社交入口”。按照蔡文胜的说法，美图秀秀对标的应该是Instagram。

2018年5月21日，在美图十周年的庆祝派对上，吴欣鸿就已经谈到美图秀秀要转型为社交软件，以获取更多用户和使用时长。“这是美图下一个十年的开始。”他说。

然而，以图片为载体的“美和社交”，真的能为美图带来下一个辉煌的十年吗？

▲美图公司CEO吴欣鸿

美图十年5亿用户

2008年10月，美图大师上线。两个月后，用户突破100万。

“当时没有想过未来能做多大。”在2017年美图公司业绩发布会上，吴欣鸿告诉凤凰网科技（微信搜：iFeng科技），关于赚钱的方法，当时想到的也只是广告和增值服务两种，“电商和游戏没敢想”。

当时美图秀秀的竞争对手包括傅盛的可牛影像做出了光影魔术手，腾讯推出了QQ影像。但“美术高手”吴欣鸿发现，竞争对手专注于通用的图片编辑，满足用户在日常工作中快速处理图片的需求。但女性用户对于图片编辑的需求——快速地让自己变美，并没有得到满足。

“所以美图聚焦于女性用户。”吴欣鸿说，美图逐步在产品中加入了人像美容、磨皮美白、瘦脸、瘦身等功能，并且针对女性用户的特点，让操作的步骤尽量简单。此后，美图秀秀的用户增长几乎是瞬间提速。

2011年底，美图PC加移动端的用户量突破1亿；2012年，PC端的用户量突破1亿，同时PC加移动端突破2亿用户；2013年春节，移动端用户量会突破1亿。“甚至70后都开始在用美图了。”吴欣鸿说。

▲美图手机卖得越多，美图公司就越尴尬

美图公司的产品线也在不断丰富，2013年之前主要是以美图秀秀为主的工具产品；2013年之后，主要是以美颜相机、BeautyPlus为主的自拍产品；2014年推出的美拍则是美图从工具向社区转型的标志。此外，在2013年，美图还推出了自己的智能手机产品——美图手机，在2016年美图上市前，美图手机的销量突破了100万台。

2017年3月，美图公司公布的2016年全年财报显示，其月度活跃用户在2017年的1月达到顶峰，为5.2亿名、而截止2016年12月31日，该数字是4.5亿。

美图难题——商业化困难、用户下滑

在高速的用户增长背后，美图公司也一直面临质疑，这种质疑随着其上市而愈加集中——美图何时能提高商业化能力，从而实现盈利。

尽管亏损在持续收窄，但是美图从来没有尝过盈利的滋味。根据公布的财报数据显示，2015年其亏损为7.1亿元，2016年为5.4亿元，2017年进一步收窄至4.6亿元。

更为致命的是，以“互联网估值模型”上市的美图，大部分收入来源却是智能硬件的销售。2015年，美图总收入为7.41亿元，其中智能硬件部分为6.67亿元，占比为90%；2016年，美图总收入为15.8亿元，智能硬件部分为14.7亿元，占比为93%；2017年，45.3亿元的年收入中有37.4亿元来自智能硬件销售，占比为82.5%。但是在2017年上半年，21.79亿元的营收中依然有88.7%来自智能硬件销售。

▲美图收入依赖于手机销售让其变得不像互联网公司

从2015年到2017年，美图互联网业务的营收分别为0.75亿元、1.05亿元和7.87亿元。其中，在2017年上半年，互联网业务实现收入为2.47亿元，其中广告收入为0.83亿元，美拍直播等增值服务收入为1.64亿元。

自2017年下半年开始，美图加快了在互联网业务上的拓展速度。2017年全年，美图广告收入为3.07亿元，增值服务收入为4.8亿元。对比来看，广告业务收入增速快于增值服务收入增速。

美图另一大难题是用户的下滑。根据美图2017年财报显示，其月度活跃用户总数为4.16亿，同比下降7.6%。其中，国内的月活用户为3.04亿，同比下降16.4%，海外月活用户为1.12亿，同比增长29.5%。

除了美图秀秀实现了同比14.85%的增长以外，美颜相机和美拍均出现了不同程度的下滑，其中美颜相机同比下滑23%，美拍同比下滑13.8%。这已经是美拍的月度活跃用户连续两个年度出现同比下滑的情况了。

“美拍的量越来越不行了，2018年最火的还是抖音和快手。”直播经纪人涛先生告诉凤凰网科技，他们在美拍的红人主要做美妆和搞笑类内容，但是相比起抖音等新兴平台，美拍的吸引力明显不足。可预见的是，此前遭遇下架整改风波的美拍，月活用户将继续加速下滑。

自上市以来，美图的市值一度爬高至773.1亿港元，但是到今天，其市值仅有200亿港元左右，缩水将近74%。有分析师认为，如果美图不能证明自己拥有可信赖的盈利能力，那么股价很难上涨。

▲美图公司市值几乎跌破200亿港元

小米集团的现状，应该是“美图状况”的最好体现。小米上市前公布的招股书显示，2017年营收为1146.25亿元，其中来自智能手机销售的部分为805.63亿元，占比70.3%，IoT和生活消费产品的营收占比20.5%，来自互联网服务的营收仅为98.96亿元，占比为8.6%。

作为“互联网估值模型”上市的典型代表，小米发行价定位17港元，但是上市首个交易日的开盘价仅为16.6港元，直接跌破发行价。随后虽然上涨至22.2港元，但是截止8月15日，小米的股价已跌至16.3港元，市值蒸发了1000亿港元左右。

硬件收入占据主导的美图，一直寻求在商业化上的突破。2017年11月6日晚间，美图公司发布公告，任命程昱为COO，负责美图的整体商业化。到美图之前，程昱曾是微博的高级副总裁，从2012年起主导微博的整体商业化并取得巨大成功,包括在线广告、用户增值服务、电子商务、移动支付等业务都迅速增长。

“广告一定是美图非常核心的业务，曝光型广告、社交媒体型广告或者是效果型广告，基于美图海量的用户，有很大的空间。”上任没多久的程昱在美图V6手机发布会接受凤凰网科技采访时如是说。

但程昱一个人还不是美图商业化的救世主——美图秀秀始终还是一个工具。既然是一个工具，盈利难题、新的用户增长点和用户粘性，随时都会被新的工具挑战。美图赖以为生的美图手机，一定程度上也要归功于美图秀秀的海量用户。

“中国版Instagram”能拯救美图？

成名于美图秀秀，存活于美图手机，对于美图来说这怎么都不是一个好的故事。那么如何才是一个好的故事呢？需要让投资者相信，美图不仅拥有海量用户，还能将这些用户产生的内容进行留存，从而产生长远价值。

“中国版Instagram”就是美图下一个十年全新故事的开端。对于登陆香港资本市场的美图来说，再也没有什么比这个故事更能让投资者重新认识美图的价值了。

“但是，Instagram在国外是个好故事，不过中国版Instagram这个事，美图之前就有很多公司尝试过，结果都没做起来。”一位长期为美图公司提供营销服务的供应商告诉凤凰网科技，他并不看好美图公司选择的转型方向。

这也并不是美图第一次尝试往社交方向的转型。此前，美图在2012到2013年间曾经试水过一个针对设计师及插画师的社交平台，但因受众过于小众而中止。

更为人所知的是，美图还曾经推出过一款名叫“闪聊”的社交产品。

闪聊的聊天模式区别于传统的对话框，其聊天窗口采用卡片式设计，看起来更显年轻和个性。并且支持文字、图片、语音、表情、视频和涂鸦六种聊天形式，所发送的涂鸦按笔触轨迹呈现给对方，甚至还包含二次元弹幕式聊天。

▲美图曾经推出的社交软件闪聊的对话框

为了更加满足年轻人多样化玩法的需求，除了一对一聊天和群聊天，闪聊增加了认领CP和匿名聊天的形式。同时，闪聊还按兴趣将人分类，用户可以按照共同兴趣寻找好友。

放在今天来看，闪聊就是微信、微博、陌陌、B站、QQ空间的集合体。还加入了Snapchat的元素—阅后即焚，如果用户不喜欢自己被恶搞，可以在设置中打开这一功能，对方看到信息后即被清理。

但是集合一切好玩元素的闪聊最终还是没有成功。美图寄希望于拓展社交用以沉淀用户，随之开展游戏、电商、广告等业务的计划也不得不暂时搁浅。直到2017年，美图才在没有任何社交关系的支撑下，上线了美铺，这是美图在电商业务上的试水。而这一切依赖的还是工具—美图秀秀、美颜相机、AI测肤、AI美妆等。

是美图没有做社交的基础吗？并不是，美图拥有超过4亿的用户，特别是绝大部分都是女性用户，他们除了有让自己变美的需求，还有分享美的需求，而分享行为则是社交的基础。

那么美图为什么没有在社交上获得成功？不管是针对设计师及插画师的社交平台，还是针对年轻人社交的闪聊，最终都是以失败收场。

而这次美图以“社交”开启下一个十年，已经不再是通过推出新的社交产品，而是在美图秀秀和美拍中加入新的功能，以寻求提升用户的使用时长。这两款产品也都进行了改版升级。

美图秀秀将在9月份完成全面改版，用户打开美图秀秀app，以图片为核心展示的社区内容流将直接显示在首页。美图官方数据显示，在今年5月开放公测以来，社区核心用户平均每天使用社区25分钟。

新版美拍会上线“交作业“的功能，在社交的互动方式上有所改变。比如，某达人在美拍发了一个舞蹈的制作教程，用户可以把学习的过程拍成视频，像交作业一样由达人点赞或评论，产生二次创作和更多互动。

吴欣鸿介绍，美拍的下一步是面向未来一代构建新型社交关系，针对95后和00后的新兴兴趣点，比如黏土、手帐、图章、SA等泛知识内容和极其活跃的小型圈子和圈内的语言特色、文化内容，提供新的社交玩法。

“图片社交真的是一个需求吗？”一位资深的美图用户杨小姐告诉凤凰网科技，美图秀秀对她而言只是一个修图的工具，她更愿意把精修之后的照片分享至朋友圈和微博。这句话无疑道出了美图做图片社交的尴尬局面，熟人社交是微信在主导，以文字、图片和短视频为媒介的信息流掌握在微博手中，陌生人社交由陌陌把持。图片，只是三大社交平台的一种信息介质而已。

一定程度上，美图想做社交和支付宝想做社交，本质并无不同。现实点来说，美图依靠以图片和短视频为核心的内容流，可以留住更多的用户时间，从而寻求广告营收上的增长，这才是正经事。

前一个十年，美图走上顶峰；十年之后，美图难再美。