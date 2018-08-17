王思聪正式成为LOL职业选手：本周六即可上场，打ADC位

IT之家8月17日消息 昨天晚上，iG电子竞技俱乐部微博宣布，已经向《英雄联盟》官方提交了王思聪作为俱乐部新选手的材料，而英雄联盟赛事官方微博也于今天上午确认收到了相关材料。

今日晚间，英雄联盟赛事官方微博正式宣布，王思聪作为LPL职业选手的审核已经通过，将有资格代表iG俱乐部参加LPL的相关比赛。

王思聪将以iG.WXZ的ID出征LPL战场，最快本周六（明天）就能上场，打ADC位置。期待“WXZ”的LPL战场首秀。