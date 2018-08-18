ofo被曝退出多个海外市场，欧洲共享单车破坏严重

日前，有消息称ofo正在着手关停澳大利亚和美国、德国部分城市的业务，当地的车辆正在以3美元一辆的低价被回收。ofo对此尚无回应。摩拜称已进入200个海外城市，目前无退出计划；哈罗单车称尚无进入海外市场的计划。

ofo退出多个海外市场

消息称，据当地媒体报道，ofo将于8月31日全面退出美国西雅图市场，45天内退回用户押金。ofo此前投放的单车将被当地的一个回收中心以3美元/辆的价格回收，这样的价格与废铁无异。该消息的背景是此前7月30日，西雅图市议会通过法案，要求共享单车企业每年支付25万美元的经营许可费，ofo方面称不会续约。除了西雅图，ofo还将陆续关停美国的部分业务。此前的消息显示，ofo在美国30多个城市投放超过4万辆自行车。

而今年7月初，ofo被曝着手关停澳大利亚的业务，有消息称ofo将在未来的60天内，会逐渐结束公司在澳大利亚的运营。至于退出澳大利亚市场的原因，分析人士认为是当地单车利用率过低。澳大利亚昆士兰科技大学今年5月的一项研究发现，澳大利亚单车共享率为全球最低。在悉尼地区，共享单车平均每日被使用0.3次，而其他国家共享单车每日平均使用次数则从2到6次不等。2017年后半年ofo宣布进入澳大利亚，而退出澳大利亚的消息距离其进入该市场还不到一年。

另外，ofo还被传出退出印度、以色列等中东国家。对于海外市场的情况，ofo昨天并未对北青报记者做出具体回应。

欧洲共享单车破坏严重

中国商务部网站称，7月ofo宣布，将退出德国首都和奥地利维也纳。

为何ofo在欧洲的运营受阻？“ofo、摩拜等企业推出的无桩式共享单车，以即停即走的新颖模式在中国博得称赞，但在欧洲或许并不是优势。一方面要求投放的车辆数量足够多，另一方面也会导致车辆的停放缺乏秩序。当部分被随意停放的自行车挡住人行道和自行车道时，欧洲民众产生不满，报复性破坏行为接踵而至。一些供应商90%的单车都已经被不同程度地破坏。除对国情不了解外，各国本土企业的竞争也给外来企业造成了压力。”不过，不同于ofo上来就投放3000辆的大手笔，摩拜在柏林地区只投放了约700辆车，因此摩拜并未宣布退出。

ofo聚焦新加坡等地区

此前ofo方面曾表示，ofo退出这些国家的布局，这是“战略性决定，以国际视野聚焦优先市场”。ofo口中的“优先市场”就包括新加坡、法国、部分美国城市等。

今年7月，ofo宣布将从此前的开拓业务阶段进入第二战略阶段，借助第一年全球运营的经验和数据，深耕新加坡、美国、法国这类规模大或增长迅速的重点市场。根据ofo数据，经过一年时间的开拓，ofo在新加坡、美国等市场具备一定规模，确立了运营模式。截至今年5月，ofo新加坡累计订单量突破2500万单，用户约占总人口五分之一，平均周订单约100万单。ofo进入美国10个月，已经为近30座城市提供服务，今年一季度订单量突破100万。在英国，ofo用户数量已经超过投放单车数量的30倍，大量用车需求亟需满足。在法国巴黎、米兰等城市，用户数量至少超过投车数量的10倍，甚至达到数十倍。

戴威将亲自负责ofo市场

令人关注的是，此前在ofo的离职传言中，其海外市场负责人张严琪被曝“离职”，此后虽然ofo方面回应称张严琪并未离职，但他已不负责海外市场却成为事实。ofo表示，在新战略阶段，ofo创始人兼CEO戴威直接负责海外业务。在海外人员的配置上，也会根据新的战略需要进行优化调整，提升海外各个团队的管理机制，以达到更精细、高效的运营效果。

海外市场对于ofo来说仍有一定分量，ofo方面表示，这是由于ofo海外都市用户的消费水平高，并已形成付费习惯。这些城市的骑行价格约是国内6倍以上，带来了海外营收。