趣头条向美SEC提交IPO招股书，计划融资最高3亿美元

北京时间8月18日凌晨，趣头条提交美国IPO申请，有意在纳斯达克挂牌交易，代码为“QTT”，花旗集团、德意志银行、招商证券（香港）和瑞士银行为承销商，计划融资最高3亿美元。

根据招股书显示，趣头条2017年营收为5.17亿人民币（合7810万美元），较2016年营收5800万元人民币（合880万美元）有接近9倍增长。而截至2018年6月30日的前6个月，趣头条营收已经超过去年全年，为7.178亿元人民币（合1.085亿美元），2017年同期该数字为为1.073亿元人民币（合1620万美元），增长迅速。

另外，趣头条月活用户数达到约4880万，平均日活用户数约1710万，每个日活用户每天花费在趣头条应用上的时间平均约55.6分钟。

趣头条目前仍处于亏损状态，其中2017年净亏损9480万元人民币（合1430万美元），2016年净亏损为1090万元人民币（合160万美元）；截至2018年6月30日的前6个月，净亏损为5.144亿元人民币（合7770万美元），而2017年同期净亏损为2870万元人民币（合430万美元）。

2017年调整后净亏损（计入基于股票薪酬支出前的净亏损）为9140万元人民币（合1380万美元），相比之下2016年调整后净亏损为1050万元人民币（合160万美元）；截至2018年6月30日的前6个月，调整后净亏损为3.291亿元人民币（合4970万美元），而2017年同期为2830万元人民币（合430万美元）。

截至2018年6月30日的前6个月，趣头条股权奖励支出1.586亿元人民币（合2480万美元），涉及联合创始人实际拥有的若干普通股。上述普通股受限于2018年1月份订立的股份限制契约，并计入截至2018年6月30日的前6个月财务数据。

趣头条表示，其战略目标是中国三线以下城市的用户，因为市场这个服务不足，所以蕴含着巨大的机遇。