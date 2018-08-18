触宝输入法开发商在美递交IPO申请，拟融资1亿美元

据CapitalWatch北京时间8月18日报道，最新提交的监管文件显示，上海移动互联网公司触宝正寻求在纽约证券交易所上市，融资最多1亿美元，股票代码为“CTK”。

触宝是一家非常国际化的公司，利用人工智能、交互数据、多语言内容处理和语义理解技术开发应用。触宝旗下主要运营触宝电话和触宝输入法两款产品。触宝电话的用户量超过5亿，日活跃用户5600万；触宝输入法支持120种语言，覆盖158多个国家与地区，日活跃用户超过1.1亿。

触宝公司创立于2008年，曾获得谷歌颁发的多个奖项，包括Play商店最佳应用、Play商店顶级开发商等。

除了触宝电话和触宝输入法，该公司还拥有其他十多款移动应用，其中包括健身应用HiFit和ManFIT，与苹果Siri类似的智能语音助理Talia等。

“复杂的大数据分析和专有的人工智能能力是我们业务的支柱，”触宝在提交给美国证券交易委员会的招股书中写道。

据文件显示，触宝的营收主要来自于移动广告。其去年的营收为3730万美元，同比增长239%。2018年上半年，该公司营收为5030万美元，相比之下上年同期为910万美元。

2017年全年的净亏损为2370万美元，低于2016年的净亏损3070万美元。2018年上半年，触宝实现净利润350万美元，而上年同期为净亏损1620万美元。

在招股书中，该公司援引移动运营商数据提供商GSMA Intelligence的话说，预计全球移动互联网用户数量将以复合年增长率5.3%的速度增长，从2017年的33亿增至2025年的50亿。媒体机构Zenith称，预计到2020年，全球在线广告支出将达到2738亿美元，而2017年为2036亿美元。

触宝公司在上海、北京、广州、深圳、台北和美国加州的山景城均拥有办公室。此次IPO的承销商包括瑞士信贷、美银美林和花旗集团。

这家公司表示将把IPO筹集的资金用于研发、销售和营销，以及一般企业用途。触宝的高管理、董事和主要股东目前拥有公司77%的投票权，并将在IPO完成后继续在实质上控制这家公司。