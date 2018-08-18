双汇：一家被猪“绑架”的企业

七夕这几天，刷足了存在感的，除了秀恩爱的情侣们之外，还有几十头可怜的猪。

8月14日，从黑龙江佳木斯运往郑州的一车生猪发生不明原因死亡，共260头，发病30头，死亡30头。8月16日，中国动物卫生与流行病学中心国家外来动物疫病研究中心确诊：这起疫情为非洲猪瘟疫情。

准确地说，这不是第一起。8月初，沈阳就已经发生过一起非洲猪瘟疫情。

8月1日，沈阳市沈北新区某养殖户发生了一起生猪非洲猪瘟疫情，该养殖场存栏383头，发病47头，死亡47头。3日，专家确诊为非洲猪瘟疫情，随后，农业农村部官网就正式发布了非洲猪瘟Ⅱ级疫情预警。

这是我国头一回在境内发现非洲猪瘟。并且，虽然确诊了疫情，目前却还不能追查到源头，也没有证据表明时隔半月发现的这两起猪瘟疫情之间有直接的关联。

公开资料显示，非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的，一种急性、发热传染性很高的动物传染病，所有品种的猪都可感染，发病率和死亡率高达100%，我国已经将其列为一类动物疫病。

但非洲猪瘟不是人畜共患传染病，也就是说猪瘟疫情并不会传染人类，目前这起猪瘟也还未引起大范围的传播。

但它还是引发了人们的骚动，这都是因为，从黑龙江佳木斯运出的这260头猪，原本是要送往双汇食品有限公司的，没错，就是那个生产出“王中王”火腿肠的，号称中国最大肉类食品加工基地的双汇发展。

8月16日，双汇向外界作出回应，“政府那边有什么样的政策，我们完全配合进行。”同时表示猪瘟生猪并没有被制作成肉制品，已入市的产品没有问题，疫区已按照规定实行了封锁，厂内相关订单生产也已转移到其他厂区，对公司生产经营未形成明显影响。

据了解，目前已经死亡的30头猪被高温化无害化处理，剩余230头生猪已经隔离。

但是，股市不管这些。

根据《证券时报》的报道，8月16日午后，双汇A股、港股市场均遭受重创。双汇发展午后一改早盘上行行情，迅速跌停，全日振幅11.45%；万洲国际（双汇国际控股有限公司更名）同样上演午后跳水的剧情，一度跌逾11%，截至收盘报跌7.46%。此外当日A股市场猪产业板块整体下跌。

今日（8月17日）双汇发展开盘报22元，跌去近2%。

和双汇一起中招的还有整个生猪市场。

根据《21世纪经济报道》报道，疫情发生后，辽宁沈阳地区大型屠宰厂停宰，猪肉供给紧张，价格上涨。数据显示，吉林、黑龙江和辽宁三地猪肉价格均上涨至18元/公斤以上。其中，华北地区以北京、天津和河北为主，本周猪肉周均价每公斤18.35元，环比涨4.0%。

路上的这几十头猪能引起资本市场和消费市场的动荡？

现在看来是的。

双汇发展并不是只做火腿肠，屠宰、生肉制品都是双汇的业务范畴，其上市公司主要业务就集中在猪肉产业链的中下游。而生猪价格如果持续上升的话，公司的营收和净利势必会受到影响，同时也会影响投资者对其的信心。

而这件事中，不能被忽视的，还有消费者的恐慌情绪，毕竟这车生猪原本是要被送上餐桌的，在消费者来看，这自然是件了不得的大事。

最近几年，食品安全的问题一直像一把悬在消费者头上的利剑。消费者对商家和食品原材料的不信任足够挫伤一家企业和一个市场。

苏丹红、三聚氰胺等等事件已快成为历史，但食品安全问题其实一直没有远去。近日，福建的几家85℃相继被爆出卫生不达标、食品材料不安全等问题，比如，85℃水头店的部分食品原材料被随意地摆放在地上，有的门店还出现了老鼠乱跑的情况，还有不止一位顾客反映曾在85℃的蛋糕里吃出过异物......

剧情类似的是，食品安全问题的曝光，成为85℃母公司股价持续大跌的助推剂。

恐慌的情绪其实一直都在，只是这次的引火索成了非洲猪瘟，猪肉相关企业也在这场事件中受到了牵连。从得知猪瘟事件，一天之内，已经不知道有多少网友查看过自己家里的双汇火腿肠的生产日期，同时，还有很多网友表示：近期不敢再吃猪肉了。

互联网消除了信息不对称，信息透明之下，消费者从整个供应链的最后一环变成了整个链条的见证者和参与者，一定程度上，这是好事。

略为幽默的是，双汇一直主宰着猪的命运，现在自己也成了一家被猪主宰命运的企业。

8月17日早间，双汇的灵魂人物万隆与双汇发展高管出席了投资者电话说明会，紧急说明情况，电话会议结束后，双汇发展股价已经获得提振。