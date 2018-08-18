版号审批遭冻结，“中国态度”正影响全球游戏行业的发展

8月15日腾讯公布第二季度财报，营收736.75亿，同比增长30%。以通用会计准则计算，二季度净利润为178.67亿元，同比下降2%，这也是腾讯13年来首次净利润下跌，相比之下，上一季度的净利润同比增幅为29%。引起腾讯业绩下滑的主要是游戏业务，二季度网络游戏收入为252.02亿元，占整体营收的34%，同比增长6%，环比下跌12.36%。

无论是手游还是端游，腾讯游戏都表现欠佳。彭博社表示，游戏业务的「萎靡」很大程度来源于监管机构突然加紧的审核力度。

腾讯游戏业务「首当其冲」

8月13日，上架不足5天的《怪物猎人》宣布从WeGame平台下架并停止售卖，原因是游戏部分内容未完全符合政策法规要求，相关政府管理部门接到大量举报，游戏相应运营资质文件已被取消。

游戏下架可能是因为那些未具体说明的投诉，但也有消息称，下架的原因是监管机构内部调整和更严格的审核力度。受此影响，次日腾讯股价下跌3.4%，达到近5个月来最大跌幅。之后持续走低，8月16日，开盘报价320港元，较前一日收盘价下滑4.76%。

在腾讯发布的二季度财报中，手游收入为176亿元，同比增长19%，环比下降19%；PC端游戏收入为129亿元，同比下降5%，环比下降8%。最挣钱的业务之一遭受打击，无疑是腾讯股价大跌的导火索。

除了《怪物猎人》被突然下架，游戏商业化的不足也是这次股价滑坡的原因之一。腾讯控股总裁刘炽平在周三的电话会议上表示，「从营收增长的角度来看，游戏成为了最薄弱的一环，其中很重要的原因是玩家最多的游戏还没有商业化。」

今年3月，新闻出版广电总局重组，由于游戏审批主管部门的调整，版号审批一直处于暂停状态。截止到目前，已经有5个月没有下发新的版号。腾讯获得蓝洞代理权开发的两款「吃鸡」游戏，《绝地求生：刺激战场》《绝地求生：全军出击》，手游和端游都尚未取得相关游戏版号。由于没有商业化许可，腾讯无法通过这两款「全民」游戏出售游戏内道具进行变现。

不过，腾讯表示正在与监管机构协商。刘炽平表示，「腾讯希望得到商业化许可，这是『时间的问题』，而不是『能否的问题』」。而对于《怪物猎人》，腾讯也表示这是偶然发生的事件，实际上已经获得了这款游戏的商业化许可，但是游戏内容却并没有完全符合监管的要求，所以之后将调整内容，重新上架；同时安抚投资者，所有的延迟都是暂时的。

对游戏行业的影响

中国在2016年超越美国成为全球最大的游戏市场，许多美国、日本、韩国发行商通过腾讯平台在中国分发各自的游戏。

据Newzoo的Global Games Market报告，2018年全球有23亿活跃游戏用户，有46%的付费用户，2018年的游戏市场将达到1379亿美元。其中，中国排名第一，营收达到379亿美元。面向中国大陆玩家的全球游戏发行商来说，一款游戏会推出两版，其中针对大陆玩家的版本会删除暴力、色情、宗教等内容。比如腾讯版的《绝地求生》，就用绿色的浓浆代替了红色的血，让游戏看起来是在「打怪」，而不是在「杀人」。

由于国内游戏版号的审批「冻结」，许多游戏开发商的股价都受到了波动，尤其是《怪物猎人》开发商Capcom、Square Enix和Nexon。据彭博社报道，从周三起，主要国外发行商已经损失约70亿美元的市值。正如刘炽平在电话会议上所说，「由于监管机构调整，它现在正影响着整个游戏行业的发展。」

从上个季度财报来看，腾讯游戏业务营收占整体营收的三分之一，远低于2016年的56%，而业务重心也不断转移到支付和广告上来。与1月份的巅峰相比，腾讯股价下降了30%，市值蒸发了1780亿美元，相当于一个Netflix的市值。即便监管机构重组调整并限制审批，腾讯二季度营收和盈利都低于市场预期，但现阶段的挫折也没有阻止众多分析师对腾讯的未来依然保持乐观。

腾讯自身也认为事情还有回转的余地，并表示监管机构为腾讯设置了「绿色通道」，让有商业化许可的游戏试运营一个月。目前也还不确定监管机构会很快恢复游戏审批，亦或是推出更严格的规则。但是，位于东京的游戏行业资讯公司Kantan Games Inc.创始人Serkan Toto评论，「如果这样的事情能够发生在腾讯，那也可能发生在任何一家公司。」