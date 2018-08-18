通用前高管：马斯克情绪不稳，应该尽早下台

8月18日消息，据CNBC网站报道，美国时间周五，通用汽车(General Motors)前副董事长鲍勃·卢茨(Bob Lutz)接受CNBC采访时表示，为了特斯拉，埃隆·马斯克(Elon Musk)应该下台。

在CNBC“收盘报道(CLOSING BELL)”栏目上，卢茨表示：“考虑到(马斯克)近期表现，我无法想像该公司的任何一个稳健股东，或任何一个独立董事会成员，会希望他继续担任CEO一职。”

《纽约时报》(New York Times)周五发表了对马斯克的长篇采访。马斯克在采访中表示，过去一年是他职业生涯中“最痛苦”的一年。在接受此次采访前的几个月，马斯克在社交媒体上和现实生活中都有反常举动。最近，马斯克在推特上表示，他将以每股420美元的价格将特斯拉私有化，并已获得“资金保证”，这一表态招致了美国证券交易委员会(SEC)的调查。

今年7月，马斯克在推特上称一名协助营救泰国少年足球队员的英国洞穴潜水员为“恋童癖(pedo guy)”。今年5月，在特斯拉第一季度财报电话会议上，马斯克切断了桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)高级技术分析师托尼·萨克纳吉(Toni Sacconaghi)的电话，因为他认为后者的提问“无聊”。之后，马斯克为自己的言论向萨克纳吉和英国洞穴潜水员弗农·昂斯沃斯(Vernon Unsworth)道歉。

卢茨表示：“埃隆累了，他累坏了。他显然有一些情感上问题。他正在自我治疗。他表现出了一些令人不安的迹象，显示他有些烦躁和不稳定。我认为，对于特斯拉来说，目前正确解决方案是不要再让他负责日常运营。”

作为一名汽车行业的资深人士，卢茨曾在宝马(BMW)、克莱斯勒(Chrysler)和福特(Ford)担任过高管。去年11月，他曾表示特斯拉即将“破产”。尽管这一次他没有那么刻薄，但他确实提出了一些同样的问题，称特斯拉正在“失去”盈利能力，“可能将不得不重返资本市场，以获得更多资金”。

卢茨称：“在我个人看来，特斯拉董事会应该尽早采取行动，找到一位接替马斯克的人选。但不要完全抛弃埃隆——让他做公司名义上的领导，给予他公司创始人应有的荣誉和尊重。但这家公司需要专业的管理，而且现在就需要。”

纽约大学斯特恩商学院(Stern School of Business)副教授j·P·埃格斯(J.P. Eggers)对此表示赞同。他表示，马斯克应该把时间花在更多事情上，而不单单是Model 3的生产目标上。

在周五的“收盘报道”栏目中，埃格斯称：“我们总是能看到……初创企业的创始人或这些公司的早期领导者，他们真正想做的事是提出愿景，实现增长，建立公司的声誉。当谈到实现愿景时，他们并不总是最佳人选。”

埃格斯称，如果马斯克辞去CEO一职，对特斯拉和特斯拉股价来说可能会更好，但他不确定马斯克如果不担任CEO一职，是否愿意继续留在特斯拉。

他说：“我看到他很难做任何其它事情，除了完全投入或完全离开。他是个坚韧不拔的人；这点就是让他取得现在成功的原因。”