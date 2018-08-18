北京首个全向十字路口亮相：四个全绿灯，行人斜穿过马路

行道的绿灯一亮，十字路口所有方向的机动车都要停下来等行人过马路，行人不仅可以走到马路对面，还可以沿着对角线走到马路斜对面。8月17日，北京市首个“全向十字路口”在石景山启用。这一路口设于鲁谷西街与政达路交叉路口，在全向十字路口，行人与机动车辆没有交叉，行人可以在某一固定时间周期内向所有方向自由穿越道路，减少了二次过街的等候时间。

视点

首个全向十字路口启用

行人拥有专属通行时间

8月17日，石景山区的鲁谷西街与政达路交叉处的十字路口有了新样貌。与传统的十字路口不同，除了四条常规的人行道之外，路口处多出了两条交叉对角线作为人行斑马线。

北京青年报记者了解到，这是北京市首个全向十字路口，设于石景山区鲁谷西街与政达路交叉路口。在全向十字路口，行人有专属的通行时间，这一时间段内，十字路口四个角落针对行人的信号灯会同时为绿灯，此时所有车辆需停车等候，行人不仅可以走到道路的正对面，也可以穿越对角线通往道路的斜对面。也就是说，在全向十字路口，行人在某一固定时间周期内可以在所有方向上自由穿越道路，减少了二次过街的等候时间。

作为全市首个全向十字路口，石景山区选取鲁谷西街与政达路交叉路口作为试点，是前期石景山交通支队反复研究、论证的结果。该路口位于石景山区东部，路口周边有万达商城等多个商厦和写字楼，上班人流密集，晚上及节假日到万达商城购物游玩的人流也十分集中。

为减少行人二次过街，同时避免行人与机动车在路口发生交叉，石景山交通支队借鉴国际经验，采取施划交叉人行横道、增设斜角对向信号灯、设置语音提示装置、增设右转相位灯等优化措施，保障行人安全通过路口。这就形成了8月17日首个亮相北京市的全向十字路口。

体验

行人称通行时间缩短

有人不熟悉新信号灯

作为一种全新的交通通行模式，行人和车辆在通行时会有什么样的体验？昨日下午，在全市首个全向十字路口，北青报记者观察到，每个角落的人行道信号灯增加为三个，除了传统的正向信号灯，新增设了斜对角信号灯。十字路口四个角落的12个人行道信号灯会同时显示一致的颜色，绿灯时，行人可以走向道路的任一方向。而此时，机动车信号灯全部为红色，所有车辆保持静止等候状态，既禁止直行，也不能右转。在现场，引导行人的语音提示在循环播放。

张先生就住在路口附近，17日下午出门遛弯儿的他看到家门口的十字路口变了样。“乍一看中间多了两条交叉的斑马线，不知道怎么走，但后来在四周观望一圈也就明白了，想到道路斜对面，沿着这条对角线就过去了，不用再多等一个绿灯，省时间了。”张先生称，家门口的这两条道路都不宽，但每到早晚高峰，人流量大，很难通行，“那时候车和人挤在一起，老年人腿脚慢，怕被车蹭到，不敢轻易过去，等上十来分钟也是常有的事儿。”如今，全向十字路口启用以后，张先生说，不用跟机动车抢道，安全上有了保证。还可以沿着对角线直接穿行，也缩短了通行时间。

但北青报记者在现场观察到，也有行人面对全新的十字路口不知所措，一位带孩子的母亲途经路口时，看到机动车信号灯亮起绿灯后便拉起孩子通行，走过两三步后发现车辆穿梭，又迅速退回原地。一位玩手机的男士同样在路口处打算过马路时，才发现是机动车通行时间。一位老人在穿过对角线斑马线后显得有点紧张，她说只是跟着前面的人在走，“听不清楚语音提示，有点迷糊”。

举措

增设协管现场引导

根据情况实施调整

针对在全向十字路口首日运行过程中出现的相关问题，石景山区交通支队也在进行实时了解跟踪，并根据现场运行情况实施调整。

为了引导行人正确、安全地通过全向十字路口，在早晚高峰期间，两名协管员在现场负责引导行人。昨日下午3点多，两名协管员已经上岗。

石景山交通支队交通科科长曹世兴介绍，全向十字路口是一种为保护行人安全通过交叉路口设置的行人专用信号系统，对于这一全新的交通通行模式，交管部门提示，过往机动车、行人，在行经该路口时应注意观察路口信号灯，人行道的信号灯为绿灯时，所有车辆（含右转车辆）一律在停止线后停车等候，确保行人绝对安全。

对话

“对角线斑马线会缩短行人通行时间”

8月17日，北京市首个“全向十字路口”在石景山启用。作为一种全新的行人专用信号系统，它的设置和运行都经过前期大量的调研和考证。石景山交通支队交通科科长曹世兴在接受北青报记者采访时表示，全向十字路口的设置，可以更好地保障行人的安全，后续会根据运行情况考虑是否在全市进行推广。

北青报：什么样的路口可以设为全向十字路口？

曹世兴：全向十字路口是一种为保护行人安全通过交叉路口设置的行人专用信号系统，主要设置在人流量偏大，车流量相对较少的十字路口。鲁谷西街与政达路交叉路口流量统计显示，每小时行人量840人，每小时的机动车流量440辆。为了方便行人安全，设置了这一新的交通通行模式。

北青报：全向十字路口是否会造成路口更拥堵？

曹世兴：全向十字路口会设置在车流量相对较少的地方，对角线斑马线的设置会缩短行人的通行时间，快速稀释同一时间段的人流量，不会造成路口更加拥堵。在试验过程中，交管部门会根据运行情况，通过调整行人和车辆的通行时间等方式，达到通行的最优化。

北青报：全向十字路口的设置会增加交警的工作难度吗？

曹世兴：全向十字路口的设置应该是减轻了交警的工作负担，首先在安全上，这种路口完全避免了行人和车辆的交叉，可以更好地保障行人通行。在行人和车辆完全按照信号灯通行的情况下，交警的工作强度会随之减轻。

北青报：在这样的路口，行人不遵守交通规则有何处罚？

曹世兴：试行前期，确实有行人面对全新的十字路口不知道怎么走，存在一些闯红灯的行为，前期主要以引导和劝阻为主，后期相关部门会根据运行情况研究制定相应的处罚标准。

北青报：目前在北京，会考虑在哪里设置全向十字路口？

曹世兴：全向十字路口的设置需要经过前期大量的调研和考证，目前相关部门正在试行摸索阶段，后续要根据这一路口的运行情况适时考虑在全市符合条件的位置增设推广。