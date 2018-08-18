别担心机器人抢饭碗，它们还能帮助工人升职加薪

8月18日消息，据彭博社报道，机器人不会取代美国工人，而是帮助他们的工作效率变得更高，越来越多的智能机器在美国的仓库地板上快速移动就说明了这一点。公司使用自动化运输工具来运送包裹，而不需要人力叉车司机。几年前，它们的采用意味着裁员。如今，这意味着升职加薪。

总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特的Vecna Robotics公司销售/营销副总裁约翰·海耶斯(John Hayes)表示:“人类非常重要，用机器人取代优秀人类员工几乎是不可能的。它们要做的是自动化最简单的功能——点对点传输，并让人类从事有更高附加值的工作。”Vecna Robotics为制造商和发货人提供机械助手。

在商业周期的早期，提高生产率的投资会给工人带来麻烦：“精简”和“效率”听起来很像观察人士所说的“失业”。但在这个劳动力市场趋紧的情况下，科技投资可以提高生产率，并让企业有能力在不损害利润的情况下提高工人工资。而被调往更密集培训岗位的员工，未来的职业前景也会得到改善。

Indeed.com招聘网站驻华盛顿的经济学家尼克·邦克(Nick Bunker)表示：“当工人拥有更大的议价能力时，他们就更有可能从生产力提高中获益。”邦克的工作重点是美国的劳动力市场，那里的失业率自2000年以来首次低于4%。最近的数据显示，美国新增的就业机会比失业岗位要多。随着劳动力市场竞争日益激烈，公司财报电话会议上往往充斥着对员工短缺的抱怨。

在这种背景下，在经济衰退加剧过去之后，企业投资终于开始攀升。今年早些时候，摩根士丹利(Morgan Stanley)的资本支出追踪报告显示，企业投资连续创下历史新高，显示出设备投资的持续增长势头。在结构和知识产权方面的支出第二季度同样保持强劲。不过，生产率尚未起飞。尽管第二季每小时产出环比年率增长2.9%，但自2009年开始扩张以来，每小时产出环比年率平均仅增长1.3%。这低于20世纪90年代和20世纪初超过2%的平均增长率。

缓慢的进步可能会阻碍薪酬的增长。公司通常不太愿意给员工加薪，因为这样做会吞噬掉他们的利润，而效率的提高为他们提供了所需的保障。美联储(Federal Reserve)主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在6月份的一次讲话中指出，温和的工资增长与低生产率增长“一致”。他表示:“劳动力市场趋紧也可能导致企业加大对技术和培训的投资，这应该会支持生产率增长。”提高生产率将受到央行的欢迎，因为它可以帮助经济以更快的速度运行，而不会引发不必要的通胀。

机器人营销人员海耶斯正在实时观察鲍威尔的预测。在零售和制造仓库里，人们热切要求Vecna Robotics公司的传送机（结实、亮绿色的装置），不禁让人想起太空时代的割草机。当它们慢慢爬上混凝土地板来填补短缺时，这通常是个受欢迎的设计。海耶斯说:“不需要麻省理工学院的科学家来维护或维持它的运行，通常普通人就可以管理系统。你可以看到，工人们进入更高效的岗位，这样做不仅对他们自己有好处，公司也会受益。”

促进劳动投资的行动在车间之外也层出不穷。仿生外骨骼可以提高福特工厂工人的工作时间。总部位于纽约的汉堡连锁店Shake Shack正在对收银员的位置进行测试，这在一定程度上是为了长期控制不断上涨的劳动力成本。

技术投资只是企业提高效率的一种方式。许多零售商正转向更智能化的日程安排和细致的流程管理，以更好地利用员工的时间，并保持利润率。其他人则转向培训，希望通过提高员工绩效来提高生产率，减少员工流失率。有些企业试图完全避免劳动力竞购战，将注意力转向以前未开发的劳动力市场，即受教育程度较低、失业率较高的少数群体，有时甚至是以前被监禁的群体，并将他们投入生产线、建筑工地和车间。

尽管如此，向机器投资的趋势特别有趣，因为它有可能永久性地提高工人的生产能力，而且技术投资始终是备受期待的。即便是目前的回升，也远未达到有些经济学家所预期的、提高效率的爆炸式增长。对美国工人来说，自动化只是涓涓细流，而不是滔滔大河，这可能是个好消息。虽然强劲的劳动力市场地位意味着员工将从推动他们进入价值链的资本投资中获益，但经济学家们在工人还是机器最终会赢依然存在分歧。

关于这个话题的研究，包括欧洲经济研究中心2016年的一篇论文，经常发现技术变化会减少中等技能的就业，但这被新产品需求和其他好处所抵消。尽管如此，事实仍然是，随着消费品变得更便宜，并推动相关行业的需求，在工厂里被机器人取代的工人可能无法再获得相关工作。苏黎世大学的经济学家戴维·多恩(David Dorn)表示：“从劳动力的角度来看，如果调整的速度相对较慢，他们就会有明显的优势。你可以适应新的职业结构，而不需要大规模裁员。”