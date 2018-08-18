抢夺苹果Apple Music用户，亚马逊欲做音乐流媒体服务巨人

8月18日消息，据国外媒体报道，来而不往非君子，反击应该是公平的竞争行为，因此，在苹果利用HomePod挑战亚马逊的Echo智能音箱之后，亚马逊决定用自己的流媒体服务大力地追猎Apple Music用户。据彭博社报道称，亚马逊正在为Amazon Music Unlimited启动国际营销活动，其中包括其在美国开展的首次全国电视宣传活动。现在，亚马逊的目标是要在音乐流媒体领域成为一个“巨人”。

直到最近，Echo设备的出名更多地是其智能而非音箱，因为其不断提升的Alexa AI助手服务能力和低廉的价格，提高了它们在美国家庭的普及程度。据称，亚马逊在智能音箱市场的占有率约为50%，远远超过了谷歌和苹果等竞争对手，尽管谷歌最近在全球范围内一直在追赶。

苹果推出的HomePod试图打乱亚马逊的收费价格，苹果称其349美元价格的音箱是获得音乐服务的最佳选择。然而，当HomePod问世时，该设备显然主要面向已经消费于苹果生态系统的用户。接受HomePod的服务，除了其高昂的初始价格外，它差不多每月还需要支付9.99美元来订阅Apple Music。此外，苹果对陷入困境的数字助理Siri的依赖，削弱了HomePod的能力。

亚马逊的推销方式很简单：Echo用户将以更低的价格，就能够进入一个庞大的流媒体图书馆。每月支付3.99美元，Amazon Music Unlimited将提供一台能够访问亚马逊全目录的Echo音箱——这是两年前首次推出的交易，但从那时起就没有很大的销量。假如你只对利用音箱听音乐感兴趣，这个价格还不到Apple Music价格的一半。金牌会员每月支付7.99美元，可获得标准接入。或每月支付14.99美元，可获得六个用户的家庭的接入。以上几种情况如果按年购买，每种情况每年提供两个月免费接入。

根据彭博社这份报道称，亚马逊一直在悄悄地扩展Amazon Music Unlimited服务，并表示在过去一年里音乐收听时间增加了一倍。该公司效仿苹果的做法，成立了一个团队来创建播放列表和日常功能，并致力于建立独家专辑。

与苹果相比，亚马逊还有另外两个优势，即系列音箱价格更实惠，而且阵容强大。Echo音箱有多种尺寸和形状，包括售价为50美元的Dot、Spot和Show以及售价为230美元的MSRP，这个阵容的售价目前已大幅削减至40美元至130美元之间。相比较，苹果只有HomePod，尽管有传言称它正在开发一种更便宜的HomePod替代品，但具体细节和发布日期尚不清楚。

由于其较低的硬件和服务价格，亚马逊的不足很容易被忽视。例如，亚马逊并没有在目录中提供具体的歌曲数量，只说它有“几千万首”，而苹果和Spotify各自都明确地表示分别有4500万首和3000万首歌曲。同样，亚马逊只声称其Amazon Music Unlimited服务在全球35个国家拥有“数千万”用户，而流媒体领袖Spotify表示其在全球大约60个国家拥有超过8000万的用户，这一领域市场地位排名第二的Apple Music声称在全球110多个国家拥有5000万用户。不过，HomePod目前只在6个国家推出。

对于大多数人来说，这些数字并不重要，特别是如果他们在亚马逊提供服务的国家。亚马逊表示，它针对的是不同的人群，其客户往往比苹果和Spotify的年岁大一些，像苹果Beats驱动的黑人流行音乐迷，喜欢收听爵士乐、乡村和儿童类音乐。

亚马逊最新推出的最令人感兴趣的部分是，它与用户对流媒体音乐服务的广泛兴趣似乎相呼应。在智能手机和手机应用程序普及之前，数字音乐曾经是袖珍设备和音箱销售的驱动力。现在，电信运营商Verizon和T-Mobile正在推出Apple Music和Pandora服务的免费赠品，旨在保留他们的手机客户。同样，Spotify正成为智能手机制造商三星电子公司的收费音乐流服务合作伙伴，并且预计谷歌将利用其新推出的YouTube Music流媒体服务出售Pixel手机。