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我爱我家胡景晖宣布辞职，曾炮轰长租公寓推高房租

2018-8-18 13:34:34来源：凤凰科技作者：管艺雯责编：骑士评论：

8月18日消息，我爱我家副总裁胡景晖微信朋友圈表示，“我，胡景晖即日起辞去在我爱我家集团的所有职务。我的余生，将义务服务于中国房地产经纪行业。”胡景晖同时表示自己已启动个人创业计划。

昨日午间，针对近期一线城市房租大幅度上涨，我爱我家研究院院长胡景晖在电话会议中对媒体表示，除了供给、需求、季节的因素外，资本大幅度进入长租公寓也是推高价格的主要原因之一。胡景晖认为，像自如、蛋壳等长租公寓运营商以高出市场价20%-40%的价格争抢房源的行为是严重违背市场规律的。“违背市场规律的运营必将受到市场的惩罚。”

随后，我爱我家发布声明称，上述言论是胡景晖在接受部分媒体采访时，媒体所节选的胡景晖个人对房屋租赁市场的看法，仅代表其个人态度，并不代表我爱我家公司的观点。

我爱我家在声明中表示，导致近期房租上涨的原因是多样化的，CPI、供需矛盾、人口对租住品质需求提升、传统的暑期租赁旺季等是近两个月来房租上涨的更重要的原因，9月份暑期租房旺季过去之后，随着供需矛盾的缓解房租还会逐步回落。

而针对近期媒体关于个别住房租赁企业哄抬租金抢占房源的报道，北京市住建委联合市银监局、市金融局、市税务局等部门于8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。

约谈会明确要求住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。

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关键词：房租租金

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