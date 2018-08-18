从财报看英伟达：增长强劲但面临巨大竞争压力

由于游戏、高性能计算以及人工智能等领域的图形芯片需求巨大，英伟达公司多年来一直得以保持高速发展。但这也意味着，即便是在目前基础上的小幅下降也会让投资者感到不安。

昨日，总部位于加州圣克拉拉的英伟达公司公布了其2018年第二季度财报，称加密货币业务的收入几乎为零。

营收和利润超出预期，但股价却下跌

根据财报，英伟达第二季度营收为31.2亿美元，较上一财年同比增长40%，但较第一季度下降了3%。净利润为11亿美元，合每股1.76美元；对股票补偿等指标进行调整后，该公司的净利润为12亿美元，合每股1.94美元，较上年同比增长92%，但较第一季度下降了5%。

从财报上看，英伟达第二季度的收入和利润都超过了华尔街的预期。但是，英伟达预计，其在第三季度的营收将达32.5亿美元，上下浮动2%，这低于分析师预测的33.4亿美元，因此英伟达的股价也受到了影响。随后，英伟达公司股价在盘后交易中下跌了约4%，在正常交易中下跌0.6%，至每股257.44美元。

也就是说，英伟达的股价在过去一年中上涨了50%以上，因此出现任何增长势头放缓的迹象都会对投资者的情绪产生重大影响。

华尔街担心英伟达的原因有两个：首先，英伟达本周推出了一款新的芯片架构“图灵”，这可能会导致一些客户暂停购买现有系统，直到新的图形处理单元芯片在第四季度出货。但更直接的原因是，加密货币采矿系统的收入（今年第一季度为2.89亿美元）的下降幅度超过预期，而且从现在起可能会产生“可忽略不计”的收入。

得益于AI计算需求，数据中心业务增长强劲

尽管如此，第二季度，英伟达的数据中心业务再次成为“收入增长之星”，增长了83%，达到7.6亿美元，超过了预期。这要归功于包括从人工智能研究人员到谷歌和亚马逊网络服务公司等云巨头在内的所有人，这些云巨头公司都使用英伟达的图形芯片进行深度学习。数据中心的增长也给了图像、语音识别和自动驾驶汽车等领域带来突破。

英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会议上表示，由于互联网服务日益利用人工智能，该公司强大的数据中心业绩“受到了超大规模需求的推动。”人工智能应用程序增加了数据中心的收入，包括搜索、推荐、欺诈检测和语音识别。

数据中心增长的另一个驱动因素是高性能计算，因此英伟达在石油和天然气、金融服务和交通等领域的业务也受到推动。“推动我们增长的是各个行业对计算的需求越来越大，以及传统计算越来越受到限制，”Venero说，“英伟达肯定走在了正确的轨道上。”

在财报电话会议上，黄仁勋将交通称为“垂直领域”，称其为数据中心未来的发展提供了很大的潜力。他说，更具体地说，这要归结为叫车和自动驾驶汽车需要大量的由GPU加速的计算能力。黄仁勋在财报电话会议上表示：“在每一个用例中，你都需要高性能计算，来利用机器学习，在乘客和司机之间完成叫车服务的完美匹配。”他补充说，每一家自动驾驶汽车公司都需要“更多的由GPU加速的服务器”。

环球证券研究公司的Trip Chowdhry也认为，数据中心的“长期增长趋势”仍然存在。

除此之外，作为英伟达最大的业务，游戏业务的增长速度在第二季度排名第二，比去年同期增长52%，涨幅达到18亿美元。增速位于第三位的是专业的可视化业务，同比增长20%，达到2.81亿美元。专注于英伟达的自动驾驶汽车GPU的Automotive公司，年营收同比增长13%，至1.61亿美元。

加密货币“采矿”业务跌下悬崖，几乎可以忽略

值得注意的是，英伟达来自加密货币“采矿”系统的收入急剧下降，仅为1800万美元。而该公司首席财务官Colette Kress在上个季度表示，第二季度的加密货币业务的收入将达到1亿美元，因此，如此急剧的下滑意味着未来将几乎为零。

加密货币业务的影响一直让投资者感到担忧，因为他们怀疑加密技术的繁荣会持续多久，因此英伟达对其结果的影响轻描淡写。

英伟达的繁荣不会很快结束，但要面临更多竞争

长期来看，英伟达的繁荣增长势头不会很快结束。尽管如此，在今年和明年晚些时候，它可能会面临更多的竞争。例如，更多的公司正在寻找专门用于深度学习的芯片。英特尔公司一直在向CPU部门分摊至少部分机器学习的工作负载，近年来，它已经收购了多家芯片公司，从事更专业的人工智能工作。谷歌有自己的人工智能张量处理单元，不用于出售，但会在其云数据中心使用。

英伟达本身一直在谋求提供更广泛的解决方案。在5月下旬，英伟达引入了一个新的云服务器平台HGX-2，它的目标是将人工智能和高性能计算结合起来，就像越来越多的应用正在做的那样。今年6月，它发布了Jetson Xavier，这是一种新的人工智能芯片，可以用于机器人和无人机。

图灵的一个主要卖点是对光线追踪的内置支持，这是一种能够实时生成电影质量图像的下一代渲染技术。这些“图灵”架构的GUP也将具备张量内核（Tensor Cores）的功能，用于AI推理。

该公司还于本周在SIGGRAPH会议上公布了其下一代“图灵”GPU架构。“图灵是一个巨大的飞跃，也是自我们十多年前引进CUDA以来最大的进步，”黄仁勋说。英伟达的合作伙伴纷纷表示，他们预计该公司的新图灵GPU将会提升工作站和游戏市场的效率。英伟达基于图灵架构的产品Nvidia Quadro RTX 8000/6000/5000将在第四季度开始出货，面向可视化市场销售。