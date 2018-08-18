急诊医学泰斗被外卖骑手撞伤致死，谁担责？

74岁的急诊专家李谋秋今年2月骑着燃气助动车出门时被外卖骑手撞伤，经过一个月抢救最终去世。8月8日，此案在上海徐汇区法院开庭，目前仍未判决。8月16日，外卖平台饿了么就此事发声致歉，并表示正在联系家属希望上门慰问，将依据判决结果赔偿。北京青年报记者了解到，目前外卖行业的用工模式主要分为直接用工型、劳务派遣型和第三方用工型，不同用工形式可能导致赔偿责任认定不同。

急诊专家被外卖骑手撞伤致死

今年2月24日，急诊专家李谋秋在上海中山南二路漕溪路骑着燃气助动车时被外卖骑手撞伤，他随后入住生前工作过几十年的华山医院。李谋秋在重症监护室抢救一个多月后不治，于3月26日去世。

一位看过李谋秋被撞现场监控视频的知情者称，当时李谋秋在非机动车道上，外卖骑手从后方实线变道超后，变回非机动车道的时候带倒了李谋秋，外卖骑手自己也摔倒了，但李谋秋倒下时撞到了石头。

据了解，李谋秋今年74岁，是一名外科主任医师，曾参与瑞金医院、华山医院急诊科创建，从1987年调入华山医院，任急诊科副主任至2003年退休，退休后仍在上海国宾医疗中心工作。

外卖平台向家属致歉

此案8月8日在上海徐汇区法院开庭，案件并未当庭判决。8月16日，饿了么发出致歉信，称对家属诚恳道歉。目前，平台方正在联系家属，希望上门慰问。

17日下午，外卖平台的公关人员对北青报记者表示，此案中的肇事者虽然也穿平台的外卖人员工作服，但不是平台雇佣的员工，而是与平台物流供应商签订劳动合同的外卖骑手。平台方面需不需要承担责任，以及承担多少责任都会以法院判决为准。

外卖平台是否担责或要看用工模式

近年来，随着外卖的普及，与外卖小哥相关的交通事故纠纷也越来越多。时不时会听到有人被骑着电动车的外卖员撞伤了，那么外卖小哥出事故，到底应该由谁承担责任。

北青报记者检索裁判文书网发现，在最近几年的相关案例中，直接判决由外卖平台承担赔偿责任的不多。一方面因为目前市场上的许多外卖员，虽然身着各个外卖平台统一的制服，但却并不一定是平台的员工，而是与平台外包服务商签订的劳动合同。另一方面平台自身的专职配送员很少，且大部分都是劳务关系，而不是劳动关系。

北京三中院法官介绍，目前外卖行业的用工模式主要分为三类：直接用工型、劳务派遣型、第三方用工型。不同用工形式可能导致赔偿责任认定不同。

北青报记者检索裁判文书网发现，直接用工型、第三方用工型外卖员一旦出了交通事故且被认定担责，只要能够证明事发时正处于送餐过程中，一般都会判令用人单位承担赔偿责任。不过该用人单位并不一定包括外卖平台，对于第三方用工型员工，其劳动合同是与第三方公司签订，所以一般由第三方公司进行赔付。而对于劳务派遣型外卖员，则一般由外卖员个人承担赔偿责任。

具体到本案中责任如何划分，将由法院根据具体案情判断。