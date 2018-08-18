推特创始人的反思：社交媒体要有所为有所不为

Twitter创始人兼现任CEO Jack Dorsey在周三接受了《华盛顿邮报》的采访，他在采访中明确表示，正在重新思考Twitter作为一个社交媒体平台的核心是什么。而促使他去重新审视Twitter的，则和近日席卷整个互联网对Alex Jones及阴谋论网站Infowars的抵制和封锁密切相关。

￼在采访中，Jack Dorsey表示他想通过在Twitter的Timeline（时间线）上添加一些实验性的新功能，来解决Twitter一直以来被诟病的虚假信息和「回声室效应」（指意见相近的信息不断重复，意见相左的信息逐渐被隔离，自己原本的观点不断被印证和强化）的问题。Jack Dorsey同时承认了目前Twitter在方向上的问题，他认为，接下来最重要的事，是去重新审视这个产品建构了怎样的动机机制，因为建立的机制可以反映出产品的「态度」，而Dorsey直言：「我觉得它已经不再正确了」。

▲Twitter联合创始人兼CEO Jack Dorsey

跑偏

正如其他大多数的互联网公司和社交媒体一般，Twitter建立在用户源源不断发出的内容上，而内容的呈现则是建立在规则和算法上。

Twitter上最重要的一个功能是「Retweet」（转发），和微博不同，在Twitter上，如果被转发的原始信息被删除，那么转发者自己发的信息还依然存在，因此虚假消息可以通过转发非常快速的扩散到整个Twitter网络上。

其次就是匿名用户和机器人用户的问题，真人匿名用户带来了「网络骚扰」的问题，如臭名昭著的「喷子」（Troll）和诸多钓鱼行为。一家研究社交媒体风险管控的组织ZeroFox在去年曝光了「社交网络有史以来最大规模的恶意攻击活动」在 Twitter上的僵尸网络SIREN，该僵尸网络伪造了9万多个Twitter账号，共计发布850万条含有恶意链接的推文，在数周内诱使网友进行了3000万次恶意点击。机器人（Bot）则从注册上就难以排查，Twitter一方面要通过AI来阻止大量的机器人或僵尸账户，另一方面又要保留开放的平台，以免误伤真人账户。

较之Facebook，Twitter也一直被视为言论更自由的社交媒体，这把双刃剑在一波波舆论浪潮中，要被Twitter自己拔出来了。

自我矫正

在僵尸网络恶意攻击和美国大选通俄门等舆论的影响下，Twitter开始了「大清洗」，据美联社数据显示，Twitter在2017年最后一个季度，三个月内就清理了5800万个账户，而这种清理还未暂停，就已经引发众多被「误伤」用户的不满。

最近几月，Twitter在大力推进这个平台的安全性和信任度，引入了新的机器学习算法来监控账户行为，平均每天会暂封100多万有问题的账户，近期它还更新了规章政策，将不再允许「不人道」和「会在现实世界造成伤害」的内容出现在平台上。同时，Twitter还在测试更积极应对网络霸凌和喷子的方法，如反骚扰功能、真人用户主动标记，以帮助算法「稽查」。

为防范出现如Facebook数据泄露的问题，Twitter为一些公司、开发者和用户提供了通过其应用程序接口来获取公共数据的方式，所有数据访问权限申请都将通过审核，以判断开发者会如何使用此信息。Twitter还在新注册流程中引入政策合规性检查。新的规定将有助于筛除掉那些「垃圾」及低质应用。在四月到六月期间，Twitter表示平台已经下架了143000个违反公司政策的应用。

「鸟笼」和「天空」

Twitter最新一季度的财报令人堪忧，尽管营收较之去年同期增长了近四分之一，但净利润却净亏损了1.16亿美元，且受到同为社交巨头的Facebook令人失望的第二季度财报影响，推特股价一路狂跌，在财报发布后，Twitter股价一路下跌超过20%，创下公司历史上第二大单日跌幅。

▲Twitter近5年来的股价

账本上的数字反映出了用户对整个社交媒体的「防范心理」，以及Twitter为主动净化环境而付出的「代价」。

对此，Jack Dorsey在电话会议上表示，「我们确实看到数据出现了积极的结果，现在这一切还处于早期阶段。」比起正在被净化的平台环境，Twitter能否从早期阶段持续奔跑下去，是一个更值得考虑的问题。

分析师迈克尔·内桑森称，Twitter的股价已经远远超出了应有估值的范围，尤其是在和竞争对手相比较的时候，Twitter的市值是其扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润前收益的25倍，Alphabet是14倍，Facebook是12.5倍。这表示，投资者押注的是在未来某个时刻，Twitter能够取得更高的利润。但近年来Twitter持续不断动荡，尤为依赖社会环境的社交媒体平台Twitter能否持续推进和执行自己设定好的计划，是它未来将要面对的挑战。Jack Dorsey在采访中直言：因资源有限，在安全方面的投资就得有选择性。

另一方面，无论是这次拖到最后对Alex Jones的妥协，还是之前在美国大选通俄门中的拖延。尽管饱受争议，但似乎Twitter时常扮演着捍卫「言论自由」底线的平台角色。互联网上也时常回响着「Facebook没救了，Twitter才是未来更具开放的社交媒体」诸如此类的论调。但Twitter的政策和社区规则总是含糊不清，一改再改，对争议和平台内容底线的讨论，Twitter到底是被迫妥协还是主动迎合，至少目前这个回合，它的态度是主动求变的。

Jack Dorsey说道：「我们希望通过改变政策来修复许多问题，但是我觉得这也只是治到了我们所看到的『标』而已」。或许治标不治本，也正是Twitter十二年以来，在诸多社交媒体平台的起起伏伏之中，存活尚好且对未来持续乐观的原因之一吧。