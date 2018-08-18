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视频网站“吃相难看”：充VIP会员还得看专属广告

2018-8-18 14:42:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月18日消息 如今很多互联网产品都有相应的会员服务，一般情况下会员会有一些专属特权，拿视频网站来说，充了VIP会员就能够看很多专属电影、电视剧等，另外一个好处就是没有广告，但据中新网报道，很多网友反映，充了VIP会员视频网站仍然播放广告。

报道称，这些广告名称显示为“专属推荐”，在腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站上面都会有，一般情况下并不是每个视频都会有，并且广告时长也较短，大概15秒左右，用户可选择主动关闭，但每次出现要都需要“动一下手”。

这引发了很多用户的不满，本来花钱充会员就是为了去广告，但还要看VIP专属广告，其“吃相太难看”。对此优酷方面表示，VIP专属广告非必现形式，且具有选择性，可根据个人意愿选择观看或者关闭。

爱奇艺相关负责人解释称，这是内容推荐，推荐的贴片内容涵盖热门内容推荐，抽奖、礼品赠送等VIP会员福利活动，不是付费广告，每天最多被推荐一次。

腾讯视频方面表示，其VIP会员权益说明里明确标明，“加入VIP会员仍可能提供不同的广告服务”。

但网友对视频网站的说法并不满意，称一些专属广告也不全是内容推荐，也有产品宣传，显然是付费广告。

报道还称，某企业市场负责人竟然表示，“一般来说，充值VIP会员的用户购买能力更强一些，属于优质潜在客户，如果投放的广告偏偏覆盖不到这些人，对企业来说，广告效果就会打折扣。”

对于这种行为，专家称这涉嫌构成欺诈，侵犯消费者合法权益，也涉嫌广告虚假宣传。

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关键词：腾讯视频优酷爱奇艺

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