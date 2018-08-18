全国统一电子社保卡来了！首批试点仅福州和青岛、成都三城市

IT之家8月18日消息 在今年4月数字中国峰会上，福州和青岛、成都三个城市被国家人社部列入首批全国统一电子社保卡试点城市。现在全国统一电子社保卡将在福州市率先上线。

按照人社部统一部署规划，全国统一电子社保卡与实体社保卡一一对应，由全国电子社保卡平台统一签发、统一认证，是社保卡线上应用的有效电子凭证。

如何在手机上绑定社保卡呢？流程简单，甚至可以不到3分钟搞定。

福州市社保卡持卡人可通过各大手机应用软件商店下载安装“福州智慧人社”App，按照提示完成实名注册。

经过“实名、实卡、实人”认证后，就可在线领取电子社保卡。

随着全国电子社保卡签发，市人社局推出“福州智慧人社”首批电子社保卡应用服务清单：

1、电子社保卡签发；

2、个人社保卡管理：包括社保卡社保功能的挂失、解挂、停用、启用、密码修改及重置等（与社保卡金融账户管理无关）；

3、服务机构查询：提供社保卡制发卡网点、民办职业培训学校、职业技能鉴定机构等网点查询和导航功能；

4、个人档案寄存查询等各类便捷服务。

值得一提的是，激活电子社保卡后，福州市民可用手机为自己社保卡密码修改及重置等操作，不用再去海峡银行、定点零售药店等网点办理社保卡交易密码设置相关业务。

未来线下医保也将实现结算功能

下一步，全国统一电子社保卡应用将陆续推出机关事业单位、企业职工、城乡居民社保缴费实时查询，各类社保待遇查询，《就业创业证》、社保缴费、职称证书、人才认定证明等电子证明，推进在药店、医院医保本地和跨地区支付结算应用以及各类就业创业补贴、人才补贴、社保待遇通过电子社保卡银行账户发放，个人享受社保待遇、就业创业和人才补贴政策和信息精准推送。

同时，激活全国统一电子社保卡应用将与社会保险待遇资格认证实现大数据信息共享，为全面取消社会保险待遇资格集中认证提供便捷认证服务新模式。