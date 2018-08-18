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韩国政府拒绝美基金7亿美元索赔：未干预三星子公司合并

2018-8-18 14:46:59来源：凤凰科技作者：扬帆责编：骑士评论：

据《韩国先驱报》北京时间8月18日报道，一份来自首尔司法部门的最新文件显示，韩国政府否认了美国对冲基金Elliott Associates的指控，即它曾在2015年暗中支持三星旗下两家子公司合并，导致Elliott Associates遭受损失。

韩国司法部在今年4月披露，其收到了Elliott提交的仲裁意向书。但韩国政府和Elliott最终未能达成和解，眼下双方正面临通过国际仲裁解决这一投资者与政府之间的纠纷。

Elliott要求韩国政府支付7.7亿美元的赔偿。在三星物产试图与第一毛织公司（Cheil Industries）合并的2015年，Elliott持有三星物产7%的股份。Elliott反对这笔交易，并发起了代理权之战，但这家美国基金最终在投票中败北。它称，正是在政府运营的韩国国家退休基金（National Pension Service）的支持下，三星才以微弱优势赢得了代理权投票。

在三星电子副董会长李在镕因此案被捕后，该交易后来成为一场大规模腐败丑闻的焦点。

Elliott坚称，两家公司的合并之所以成为可能，是因为三星获得了朴槿惠政府的支持，作为交换，三星为朴槿惠的密友非法提供了大笔资金。

对此，韩国政府在回应中表示，这些指控“完全没有证人或证据的支持。”

它指出，韩国仍在就三星涉嫌卷入导致朴槿惠下台的丑闻进行刑事调查，法院并没有得出结论说，合并是在朴槿惠、韩国政府或相关政府实体的帮助下通过的，此案仍然处于悬而未决的状态。

在赢得上诉后，法院在今年2月缩短了李在镕的刑期并当庭释放。上诉法院称，没有发现朴槿惠曾暗示支持合并的证据。

韩国政府指出，Elliott的指控主要基于媒体报道的未经证实的消息，且没有为其损害赔偿提供合理的依据。

外界普遍认为，三星物产和第一毛织公司的合并是为了加强三星创始家族对集团的控制，为会长李健熙交班李在镕做铺垫，前者自2014年起就因病住院，并一直持续至今。

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关键词：三星基金

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